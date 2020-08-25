Українці куплять газ за новими правилами: що потрібно знати і як зміняться тарифи

В Україні з першого серпня Кабмін перестав контролювати тарифи на газ, а прості споживачі отримали можливість вибирати: хто і за якою ціною буде продавати їм блакитне паливо. Відкриття ринку мало створити конкуренцію й поліпшити умови, але поки що все це залишається в планах.

Про те, як запрацював ринок газу в Україні й чого від нього чекати простим споживачам – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо потрібен ринок?

Ринок газу для населення в Україні становить 8 млрд кубометрів на рік, і користуються ним 12,5 млн споживачів. Водночас охочих поставляти газ населенню поки не так багато. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), торік із населенням працювали всього 37 компаній. Частина з них – регіональні газові компанії, так звані облгаз збути. Вони мали найбільшу частку ринку – 69%. Право поміняти постачальника послуг сім'ї отримали в 2015-му році, але використовувати його масово не поспішали. Це не дивно, адже ціна, за якою поставляли блакитне паливо облгаз збути і яку регулювала держава, завжди була нижчою за ринкову.

Також низький попит був обумовлений складною процедурою. Потрібно було письмово відмовитися від послуг чинного постачальника і оплатити всі заборгованості. Загалом такий перехід займав від 60 до 110 днів. Зараз же ситуація змінилася. І поміняти постачальника можна буквально "в один клік":

подати заяву нового постачальника в офісі або онлайн (до заяви прикріпити копії паспорта, ІПН, документи на право власності / користування житлом або останню платіжку);

отримати підтвердження про перехід, який автоматично здійсниться протягом 3-21 дня.

Газ будуть продавати за новими правилами flickr.com

До того ж новий постачальник сам повідомить попереднього про бажання споживача зробити такий перехід. Так, чинний постачальник ніяк не може тиснути на клієнта і створювати йому перешкоди.

Важливо, що вибирати постачальника можна не тільки мешканцям приватних будинків, але і квартир. Адже постачальник укладає договір не з ОСББ, а з кожним конкретним споживачем. Так, у вас і вашого сусіда можуть бути різні постачальники газу і, відповідно, різна ціна. Водночас газ надходить по одній трубі, адже обслуговуванням газотранспортної системи все ще займається облгаз. Він же стягує плату за транспортування газу, як і раніше.

Перший досвід

Масового попиту на зміну постачальника серед населення поки немає. Багато хто ще не ознайомився з можливостями такої ініціативи. Але є й ті, хто давно планував розірвати відносини зі старим постачальником і здійснив перехід у перші дні.

Таким "піонером" серед споживачів став громадський діяч, представник ГО "Сила громади" з Кам'янського Андрій Іванченко. Він перейшов від регіональної газової компанії в "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" 1 серпня. До такого рішення його спонукали проблеми з місцевим постачальником ТОВ "Дніпропетровськгаз збут", який, на думку Андрія Іванченка, неправомірно нараховував споживачам температурний коефіцієнт. Цей коефіцієнт ввели ще в кінці 2018-го. У такий спосіб постачальники нібито компенсували різницю між обсягами, які вони надають споживачеві, і тими, які фіксують лічильники. Але багато хто вважав таку ініціативу черговим способом надзаробітку на споживачах.

"У "Дніпропетровськгаз збут" у мене залишилися борги, які виникли внаслідок неправомірного нарахування за температурними коефіцієнтами. Зараз АМКУ і НКРЕКП судяться з облгазами за їхнє скасування. Щоразу оплачуючи рахунки, я писав зауваження в електронному кабінеті, що прошу не нараховувати мені цей коефіцієнт, тому що сумніваюся в його правомірності. Це питання розглядає суд. Якщо суд визнає їх правомірними – я все оплачу. Але облгази це не враховують і нараховують їх усім. Наслідком бажання монополіста стягнути з мене коефіцієнти є втрата мене як клієнта. Це ринок, і я люблю ринкові відносини", – зазначив споживач.

Андрій Іванченко підкреслює, що процедура була простою, він витратив приблизно годину на замовлення. Ще два тижні її розглядали. В цей час йому кілька разів дзвонили з компанії, щоб з'ясувати причину боргу попередньому постачальнику, так само він надав компанії й письмове пояснення. До речі, цінова пропозиція "Нафтогазу" не відрізнялася.

Скільки буде коштувати газ в Україні flickr.com

"Я дуже сподіваюся, що ринок газу дозволить мені як споживачеві отримати більш якісну послугу. Якщо з'явиться другий, третій і більше постачальник, вони будуть змушені давати стандарти, які утримають споживачів. Це і якість обслуговування, і реакція на скарги".

Ринок без цін

Якщо ви вирішили вибрати нового постачальника газу, насамперед потрібно:

перевірити, чи є в нього чинна ліцензія (зробити це можна через сайт НКРЕКП);

поцікавитися, чи є в компанії досвід роботи на ринку;

уточнити, чи є сервіси підтримки, чи працює кол-центр або відділення у вашому місті;

проаналізувати цінову пропозицію і умови оплати.

Щоправда, поки орієнтуватися на ціни досить складно. Постачальники газу чомусь не поспішають оголошувати цінові пропозиції, хоча й повинні публікувати на своєму сайті ціну на газ на наступний місяць за 5 днів до кінця нинішнього. Іншими словами, ціна на серпень мала з'явитися ще в липні, але її досі немає.

"Зараз ціну озвучили лише одна-дві компанії, – розповідає директор "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович. – До нашого регулятора вже надійшли звернення з цього питання. У нас 12 мільйонів домогосподарств, і більшість із них вживає газ, не знаючи ціни. Це порушення ринкових умов ".

До слова, для допомоги споживачеві в найближчому майбутньому створять відразу кілька платформ, де люди зможуть відстежувати й порівнювати цінові пропозиції компаній-постачальників.

Також, на думку Максима Рабіновича, повинна бути створена і єдина база клієнтів. Щоб інформація про споживання була доступна і споживачеві, і постачальнику:

"Якщо ви змінюєте постачальника зараз, ви не заберете з собою історію споживання, тому що він вам її не віддасть. У всьому світі існує єдина база клієнтів. Вона дає можливість усім постачальникам разом із клієнтом отримати довідку його річного споживання. Це дозволяє і клієнту аналізувати своє споживання, і постачальнику більш направлено формулювати пропозицію", – пояснює експерт.

Така база клієнтів так само допоможе постачальникам у боротьбі з недобросовісними споживачами, припускає аналітикиня Української енергетичної біржі Оксана Запорізька: "З часом єдина клієнтська база обліку споживачів газу перетвориться на бюро кредитних історій, новий постачальник зможе оцінити для себе всі ризики з обслуговування недобросовісного клієнта-боржника".

Чому немає конкуренції?

Для зниження цін і підвищення якості послуг повинна бути конкуренція за споживача. Зараз на ринку газу для населення всього 37 гравців. Але Максим Рабінович прогнозує, що вже до кінця року їх стане на 10-15 більше. Водночас досі в більш вигідній ситуації перебувають облгаз збути.

"Потрібно вирішити питання рівновіддаленості облгазів від усіх постачальників, – стверджує експертка. – Ми розуміємо, що історично облгаз і облзбут – це була одна компанія, яку розділили. Зараз є компанії, які обслуговують мережі, і компанії, які постачають газ. Щоб у постачальників були різноманітні пропозиції й конкуренція, з боку регулятора важливо контролювати процес, коли облгази не допомагають облзбутам працювати в неконкурентний спосіб. Наш досвід показує, що більшість малого і середнього бізнесу працює з облзбутами. Тому що якщо вони хочуть поміняти постачальника, вже завтра в них буде аварійка облгазу, яка відрубає весь газ. Це питання на порядку в регулятора".

Водночас Оксана Запорізька відзначає й не зовсім рівні умови у самій "Газопостачальній компанії "Нафтогаз України": "Доступ до відносно дешевого ресурсу найбільшої видобувної компанії в Україні залишається фактично в "Нафтогазу". Потрібно, щоб частина цього ресурсу була представлена на біржі для отримання вільного доступу до нього всіх учасників ринку. Адже ціна ресурсу газу є основною для формування кінцевої ціни для клієнта. Тоді буде наявна реальна конкуренція".

Що з ціною?

Найбільше в новому ринку українців цікавить питання ціни. Адже разом із появою вільного ринку держава скасувала PSO (спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для потреб населення й теплокомуненерго за фіксованою ціною). Ціну на газ більше не будуть занижувати і в неї є всі шанси, щоб істотно зрости. Але Оксана Запорізька запевняє, що якщо ціна і зросте, то справа не в ринку:

"У ціноутворенні буде наявний імпортний паритет, але він був у ціні поставок для населення й до 1 серпня. Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Зазвичай це відбувається з наближенням зими. У яких межах вона буде перебувати – зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижчий, ніж минулої зими. Зараз сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія коронавірусу", – підкреслила Запорізька.

До речі, якщо постачальник ставить занадто високу ціну і ви вважаєте її необґрунтованою, то можете перейти до іншої компанії. Тоді через своє бажання заробити понад норму він втратить клієнта. Рано чи пізно це підштовхне газзбути до більш гнучкої цінової політики.

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