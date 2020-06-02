Українську бурову установку "Таврида" міжнародна база позначила прапором РФ

Міжнародна база суден Marine Traffic позначила російським прапором українську бурову установку "Тавриду", яку Росія захопила під час анексії Криму 2014 року.

Про це повідомив експерт із морського права, представник "Морської експертної платформи" Богдан Устименко у Facebook.

"Захоплена РФ українська бурова установка "Таврида", яка розташована лише за 27 морських миль (50 км) від острова Зміїного, відповідно до міжнародної бази Marine Traffic чомусь уже під російським прапором", – написав Устименко.

Facebook / Богдан Устименко

Facebook / Богдан Устименко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія продовжує експлуатувати так зване Одеське родовище газу, яке розташоване у виключній (морській) економічній зоні України в Чорному морі.

Бурові платформи в Чорному морі, які належать Україні, незаконно отримали змінений навігаційні дані та використовуються під прапором Російської Федерації.

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