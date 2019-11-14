Українським шахтарям погасили борги із зарплати: Зеленський назвав суму

Українським шахтарям погасили заборгованість із заробітної плати.

Про це в четвер, 14 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський в Facebook. За його словами, борг становив 1 мільярд гривень.

"Вчора шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини перераховано 1 мільярд гривень. Гроші вже на рахунках державних шахт. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників", – написав Зеленський.

Також про те, що шахтарям стали приходити SMS про зарахування грошей, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, шахтарі, які через борги протестували під землею, вийшли на поверхню, а підприємства повернулися до звичайного графіку роботи.

"Станом на 10.00 сьогоднішнього дня розпочалися виплати коштів із заборгованості перед гірниками. Голова МО НПГУ ДП "Первомайськвугілля" Роман Панчук повідомляє, що шахтарі отримали SMS про зарахування коштів по заробітній платі за червень, липень, серпень, вересень, 15% - за жовтень цього року. Шахтарі трьох шахт підприємства, які протестували під землею, піднялися на поверхню. Шахти працюють у звичайному режимі", – повідомив Волинець у Facebook.

За інформацією ДП в даний час віднесені (період / обсяг):

ДП "Селідіввугілля" – серпень, вересень, жовтень (45%);

ДП "Мирноградвугілля" – серпень, вересень, жовтень (45%);

ДП "Первомайськвугілля" – червень, липень, серпень, вересень, жовтень (15%);

ДП "Львіввугілля" – серпень, вересень, жовтень (43%);

ДП "Лисичанськвугілля" – очікується підтверджена інформація;

ДП "Волиньвугілля" – повідомляють про відпрацьовування документів фінансовим відділом.

Шахтарям виплатили борги

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобольшінство Верховної Ради на пленарному засіданні в четвер, 31 жовтня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2019 рік, виділивши 1 млрд на погашення боргів перед шахтарями.

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що завдяки втручанню Володимира Зеленського фактично було вирішено питання погашення боргів по заробітній платі працівникам державного підприємства "Львіввугілля".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!