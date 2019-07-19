СБУ: "Мотор Січ" два роки фінансувала "ДНР"

Працівники СБУ викрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

Про це повідомила пресслужба відомства. Там кажуть, що протизаконна діяльність уже припинена (новина доповнена подробицями).

"Оперативники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи – "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, під час здійснення господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ і так званої "Донецької народної республіки", – повідомляють у СБУ.

В результаті схем до "Центрального Республиканского банку ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді виплати нібито "податків" та інших обов'язкових платежів.

Так, за 2015 рік завод сплатив до бюджету "ДНР" понад 32 млн російських рублів. Також, як кажуть у СБУ, завод безоплатно передавав товарно-матеріальні цінності так званому "Міністерству доходів та зборів ДНР", через яке безпосередньо фінансувалися незаконні збройні формування терористів.

СБУ: підрозділ "Мотор Січі" співпрацював із бойовиками Obozrevatel

Слідчі СБУ оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею "Фінансування тероризму".

Також встановлюються інші причетні до схеми особи.

Зі свого боку в "Мотор Січі" повідомили, що не мають інформації про будь-які податкові платежі на непідконтрольних Україні територіях.

Про це глава наглядової ради ПАТ Анатолій Малиш повідомив агентству "Інтерфакс-Україна". Він спростував інформацію про фінансування терористів.

"Мотор Січ" завжди платила податки тільки до державного бюджету країни. Нам нічого не відомо про платежі, що здійснюються на територіях, непідконтрольних Україні. Ми ніколи цього не робили", – сказав Малюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня у Києві затримали заступника директора і сина власника алкогольного підприємства "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитра Держака, який є одним із основних спонсорів "ЛНР".

А у Росії з поспіхом видалили скандальне інтерв'ю із затриманим СБУ командиром "ДНР" Володимиром Цемахом, де він зізнався, що сховав "Бук", із якого поцілили у рейс MH17 у 2014 році.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!