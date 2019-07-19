Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

СБУ: "Мотор Січ" два роки фінансувала "ДНР"

43.9т Читати матеріал російською

Працівники СБУ викрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

Про це повідомила пресслужба відомства. Там кажуть, що протизаконна діяльність уже припинена (новина доповнена подробицями).

"Оперативники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи – "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, під час здійснення господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ і так званої "Донецької народної республіки", – повідомляють у СБУ.

В результаті схем до "Центрального Республиканского банку ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді виплати нібито "податків" та інших обов'язкових платежів.

Так, за 2015 рік завод сплатив до бюджету "ДНР" понад 32 млн російських рублів. Також, як кажуть у СБУ, завод безоплатно передавав товарно-матеріальні цінності так званому "Міністерству доходів та зборів ДНР", через яке безпосередньо фінансувалися незаконні збройні формування терористів.

Новини
Перевозили кур'єрами: СБУ блокувала хитру схему подачок грошей для "ЛНР"

СБУ: підрозділ "Мотор Січі" співпрацював із бойовиками

СБУ: підрозділ "Мотор Січі" співпрацював із бойовиками

Obozrevatel

Слідчі СБУ оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею "Фінансування тероризму".

Також встановлюються інші причетні до схеми особи.

Зі свого боку в "Мотор Січі" повідомили, що не мають інформації про будь-які податкові платежі на непідконтрольних Україні територіях.

Про це глава наглядової ради ПАТ Анатолій Малиш повідомив агентству "Інтерфакс-Україна". Він спростував інформацію про фінансування терористів.

"Мотор Січ" завжди платила податки тільки до державного бюджету країни. Нам нічого не відомо про платежі, що здійснюються на територіях, непідконтрольних Україні. Ми ніколи цього не робили", – сказав Малюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня у Києві затримали заступника директора і сина власника алкогольного підприємства "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитра Держака, який є одним із основних спонсорів "ЛНР".

А у Росії з поспіхом видалили скандальне інтерв'ю із затриманим СБУ командиром "ДНР" Володимиром Цемахом, де він зізнався, що сховав "Бук", із якого поцілили у рейс MH17 у 2014 році.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Теги
СБУ ДНР терористи "ДНР" "Мотор Січ"
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
176
24
Смішно
26
Цікаво
74
Сумно
29
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
О сколько нам открытий чудных, готовит дальше СБУ. Сменивший Петю Вова, отправит первого в тюрьму ! Не зря так рвётся в депутаты, Петро, который жадностью лишь знам. Кащей и тот бы удивился, насколько жаден этот хам !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
А что эти "защитнички" два года молчали? Типа теперь на Порошенко очередной ушат помоев вылить? А я бы разогнал этих бездельников
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мир Миру
Мир Миру
За незаконну торгівлю треба стягнути штраф у відповідному розмірі.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel