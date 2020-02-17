Українські банки почали знижувати відсотки за кредитами: кого зачепило

Українські банки почали знижувати процентні ставки за діючими кредитними договорами.

Про це сказала виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, передає UBR. За її словами, це пов'язано з тим, що раніше в НБУ знизили облікову ставку. Нагадаємо, 31 січня 2020 року Нацбанк знизив облікову ставку з 13,5% до 11% річних.

Як знизити відсоток за кредитом

Коробкова зазначила, що банки здешевлюють кредити в основному на прохання клієнтів.

"Відносно зниження ставок за вже виданими кредитами – дійсно існує позитивний тренд на зниження, і це залежить від відносин конкретного банку з конкретним позичальником. Ініціатива, яка виходить у таких випадках від самого клієнта (зрозуміло, в розумних межах), часто задовольняється кредитним комітетом банку в максимально можливому обсязі", – сказала Коробкова.

Знижуватимуться ставки і за майбутніми кредитами – в міру зменшення вартості депозитів і кредитних ризиків. Цей процес не швидкий, але тенденція є.

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"Клієнтові потрібно звернутися до банку письмово і офіційно, банк розглядає цю заяву на кредитному комітеті. Якщо клієнт великий, то необхідно і рішення наглядової ради", – додала Коробкова.

Відсотки за кредитами

Що буде з прибутковістю від вкладів

При цьому здешевлення кредитів може мати і зворотний бік – банки також можуть почати знижувати відсотки за депозитними вкладами. Відповідно до закону (ст. 1060 Цивільного кодексу), банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади до вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Важливо: умови за строковими вкладами банк сам змінити не зможе.

"У разі зменшення банком розміру процентів на вклади до вимоги, новий розмір відсотків застосовується до діючих вкладів після закінчення одного місяця з моменту повідомлення вкладника, якщо інше не встановлено договором. Якщо ж вклад строковий– банк не може в односторонньому порядку зменшити розмір відсотків, встановлений договором", – резюмувала Коробкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 липня правління Національного банку України знизило облікову ставку на піввідсотка – з 17,5 до 17% річних.

Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту.

З 1 серпня ставка федеральних фондів, регулює вартість доларових кредитів по всьому світу, буде встановлена в діапазоні 2-2,25% річних.

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