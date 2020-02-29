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29 лютого • оновлено в 13:28
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Українські банки масово закрили відділення: карта

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В Україні онлайн-банкінг витісняє звичні відділення. Тільки в 2019-му кількість підрозділів фінансових установ скоротилося на 507 штук.

Як говориться в даних Національного банку, в IV кварталі державні та іноземні банки активно скорочували мережу своїх відділень, в тому числі Ощадбанк (мінус 144 структурних підрозділи). Приватні банки, навпаки, відкрили 5 нових відділень. Всього в 2019-му банки закрили 507 відділень, в Дніпропетровській області - 64.

Українські банки масово закрили відділення: карта

Головна причина такої ситуації – закриття банків (а разом з тим і їх відділень) і глобальна тенденція цифровізації послуг. Українці, як і клієнти банків по всьому світу, перестають ходити в відділення, а користуються банківськими відділеннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
національний банк України банківська картка банк
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