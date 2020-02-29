Українські банки масово закрили відділення: карта

В Україні онлайн-банкінг витісняє звичні відділення. Тільки в 2019-му кількість підрозділів фінансових установ скоротилося на 507 штук.

Як говориться в даних Національного банку, в IV кварталі державні та іноземні банки активно скорочували мережу своїх відділень, в тому числі Ощадбанк (мінус 144 структурних підрозділи). Приватні банки, навпаки, відкрили 5 нових відділень. Всього в 2019-му банки закрили 507 відділень, в Дніпропетровській області - 64.

Головна причина такої ситуації – закриття банків (а разом з тим і їх відділень) і глобальна тенденція цифровізації послуг. Українці, як і клієнти банків по всьому світу, перестають ходити в відділення, а користуються банківськими відділеннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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