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2 вересня • оновлено в 11:27
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/ Ринки та компанії

Україні доведеться заплатити за боргами $0,5 млрд за день

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У понеділок, 2 вересня, Україна повинна виплатити $500 млн за євробондами, які були випущені в 2015 року. Це будуть доходи за відсотками тих, хто їх купив.

Про це з посиланням на графік виплат за борговими облігаціями повідомляють "Українські новини".

"Крім цієї виплати 3 вересня Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 114,333 млн СПЗ (спецправа запозичення). Курс НБУ за СПЗ на 1 становить 3456,3562 гривень за 100 СПЗ. Тобто 3 вересня Україна повинна виплатити близько $156 млн в еквіваленті. Крім того, на 13 вересня запланована виплата МВФ 295,5 млн СПЗ", – йдеться в матеріалі.

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Всього в 3-му кварталі 2019 року Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами майже $4 млрд.

Україні потрібно терміново платити за боргами

Україні потрібно терміново платити за боргами

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні до кінця року потрібно заплатити за боргами 169 млрд грн – 71,4 млрд у гривнях, а решта в валюті. При цьому на вересень припадає другий максимум в цьому році – 58,5 млрд грн. Попередній був у травні – 77,8 млрд грн.

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Тема
Фінансова допомога Україні
Місце
Україна
Тег
долги
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васильевич василий
васильевич василий
В такое трудное для страны время украинцу иметь две почки - непозволительная роскошь
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Батонов Иван
Батонов Иван
Порох теперь и не при делах как бы.
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70rus xxx
70rus xxx
Ничего страшного.Влезут в очередной долг,а с этим рассчитаются.А лучше списать на Януковича.У него Камазы во дворе с грошами.
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