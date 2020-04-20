Українським авіакомпаніям заплатять компенсацію за евакуацію громадян

Україна виплатить компенсацію авіакомпаніям, які після припинення регулярних польотів займалися евакуацією громадян з-за кордону.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі 24 каналу. За його словами, на виплати можуть розраховувати всі українські авіакомпанії, включаючи МАУ, SkyUp, "Розу Вітрів", Azur Air Ukraine. Він попросили про допомогу у влади (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виплати авіакомпаніям

"Ми виплачуємо компенсації авіакомпаніям за евакуацію наших громадян, коли вже було зупинено регулярне авіасполучення. Вони змушені були постійно літати порожніми в одну сторону, забираючи людей, наприклад, з Єгипту. Зрозуміло, що це збитковий рейс, тому ми прийняли рішення раніше на засіданні уряду. Зараз чекаємо детальних розрахунків від авіаперевізників, щоб надати їм дотації. Це допоможе їм протриматися до моменту відновлення авіасполучення", – сказав Криклій.

За його словами, внутрішні рейси українські компанії можуть відновити вже восени. Але коли почнуться регулярні міжнародні польоти, зокрема, в Європу, поки не відомо.

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