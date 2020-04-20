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20 квітня • оновлено в 13:34
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Українським авіакомпаніям заплатять компенсацію за евакуацію громадян

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Україна виплатить компенсацію авіакомпаніям, які після припинення регулярних польотів займалися евакуацією громадян з-за кордону.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі 24 каналу. За його словами, на виплати можуть розраховувати всі українські авіакомпанії, включаючи МАУ, SkyUp, "Розу Вітрів", Azur Air Ukraine. Він попросили про допомогу у влади (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виплати авіакомпаніям

Виплати авіакомпаніям

"Ми виплачуємо компенсації авіакомпаніям за евакуацію наших громадян, коли вже було зупинено регулярне авіасполучення. Вони змушені були постійно літати порожніми в одну сторону, забираючи людей, наприклад, з Єгипту. Зрозуміло, що це збитковий рейс, тому ми прийняли рішення раніше на засіданні уряду. Зараз чекаємо детальних розрахунків від авіаперевізників, щоб надати їм дотації. Це допоможе їм протриматися до моменту відновлення авіасполучення", – сказав Криклій.

За його словами, внутрішні рейси українські компанії можуть відновити вже восени. Але коли почнуться регулярні міжнародні польоти, зокрема, в Європу, поки не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • На авіаційну галузь України без негайної допомоги держави чекає банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких зазнала внаслідок пандемії коронавірусу. Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень.

  • В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаного пандемією коронавірусу. Такий прогноз дав екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

  • У Німеччині можуть тимчасово націоналізувати важливі для держави підприємства, якщо ті будуть зазнавати труднощів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

  • Через пандемію коронавірусу більшість авіакомпаній в усьому світі можуть збанкрутувати до кінця травня, якщо їх не підтримають уряду держав.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Карантин в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
авіабілети
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Гоша Злой
Гоша Злой
эвакуированные рассказывали что летели назад за свои... и теперь лоукостерам еще и компенсацию дадут?,,,,
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
сколько стоит авиа керосин и оплата экипажа ,не более,та для электората можно грузить ахинею
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Економіка Ринки та компанії

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