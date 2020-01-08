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8 січня • оновлено в 13:00
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Україна заборонила своїм компаніям польоти в небі Ірану

1.3т
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Україна заборонить своїм авіакомпаніям польоти в небі Ірану з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи з Boeing 737 авіакомпанії МАУ.

Таке рішення було ухвалено на оперативному засіданні Шаба РНБО в середу, 8 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

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"Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи", – написав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
А почему раньше не запретили как американцы и европейцы ???
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