Україна заборонила своїм компаніям польоти в небі Ірану

Україна заборонить своїм авіакомпаніям польоти в небі Ірану з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи з Boeing 737 авіакомпанії МАУ.
Таке рішення було ухвалено на оперативному засіданні Шаба РНБО в середу, 8 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи", – написав Гончарук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого знаходилися 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Літак перестав подавати сигнали о 4:44 по Києву.
З'явилося перше відео падіння українського лайнера в Ірані.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів вижили на місці катастрофи.
З'явилися перші фото лайнера, що розбився.
Пілот МАУ повністю спростував версію, що Boeing 737 авіакомпанії розбився в Ірані через технічну несправність. На його думку, найімовірніше, літак був збитий.
Видання Al Hadath озвучило версію, що український літак Boeing-737, що зазнав аварії вранці в середу, 8 січня, недалеко від Тегерана, помилково збили сили ППО Ірану.
Колишній військовий пілот безпілотних авіаційних комплексів (БПАК) Володимир Купріянов спростував версію про те, що український літак Boeing 737 в Ірані впав через випадкове зіткнення з дроном.
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