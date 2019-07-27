Україна видобуватиме газ біля Криму: в Кабміні зробили заяву

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює проведення конкурсу на видобуток газу на шлейфі Чорного моря поруч з анексованим Кримом.

Про це політик заявив на своїй сторінці в Facebook. Подібний конкурс вже проводили, однак, за словами Гройсмана, він пройшов непрозоро, тому його вирішили повторити. "Коли ми оголошували цей конкурс – розраховували на участь в ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon. Хід конкурсу та його результати визначила міжвідомча комісія при Міненерго. Вони показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань в частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників", – написав прем'єр.

транзит газу Цензор.НЕТ

Гройсман заявив, що ініціює повторне проведення зазначеного конкурсу. За його словами, він має геополітичне значення в тому числі через розташування родовищ поблизу анексованого Росією Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дозволив компенсувати збиток, нанесений Російською Федерацією, яка конфіскувала кримські активи банку в розмірі 1,1 млрд доларів.

26 листопада 2018 року "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

Водночас перший крок у суді "Ощадбанк" зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.

Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. В Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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