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22 січня • оновлено в 16:31
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/ Ринки та компанії

Тимчасово відклали: Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС

1.3т
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Віцепрем'єр із питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна відклала ідею увійти в митний союз із ЄС.

Натомість вона робитиме ставку на максимальне спрощення всіх митних процедур і сприяння руху товарів через кордон, доступу українських виробників на ринок Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

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Кулеба озвучив ключові пріоритети, які Україна відстоюватиме в процесі засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня. Серед них він назвав інтеграцію в енергетичний та цифровий ринки ЄС, отримання "промислового безвізу", а також створення "нового порядку денного в сфері юстиції та свободи", назвавши останній пункт "питанням, яке вже перезріло".

"Окрім цього, на порядку денному – долучення до Європейської зеленої угоди, а це охопить майже всі сектори, а також актуалізація умов торгівлі", – додав віцепрем’єр.

"У 2019 році ми мали 32 товарні позиції, за якими європейські квоти були повністю або майже повністю вичерпані. Те ж саме у 2018-му. Роком раніше таких пунктів було 26. Це означає, що нам вже затісно в цих умовах", – пояснив він.

Ще один пріоритет – максимальне спрощення всіх митних процедур між Україною та ЄС. На думку віцепрем'єра, така стратегія принесе українській економіці більшу вигоду в коротші терміни, ніж надання пріоритету інтеграції в митний союз із ЄС.

"Ми відмовляємося від ідеї створення митного союзу з ЄС. На цьому етапі ми хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон", – зауважив Кулеба.

Тимчасово відклали: Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Реформи в Україні Безвізовий режим з ЄС Угода про асоціацію з ЄС
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Статья произвела на меня такое неизгладимое впечатление, что я тоже решил от чего-нибудь отказаться. Проанализировав ситуацию на мировом рынке ценных бумаг, состояние экономики в Северном полушарии, рандомизированные показатели вылова креветки на Арабатской стрелке, а также учтя направление дрейфующих айсбергов в Атлантическом океане, пришёл к выводу, что на данном историческом этапе объединение моих капиталов с капиталами Дональда Трампа нецелесообразно, и я отказываюсь от этой идеи. Буду до лучших времён продолжать вести совместное хозяйство с женой, а Трамп пускай подождёт. Правда, он мне и не предлагал ничего, но то таке. :)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
не понял юмора
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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