Тимчасово відклали: Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС

Віцепрем'єр із питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна відклала ідею увійти в митний союз із ЄС.

Натомість вона робитиме ставку на максимальне спрощення всіх митних процедур і сприяння руху товарів через кордон, доступу українських виробників на ринок Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба озвучив ключові пріоритети, які Україна відстоюватиме в процесі засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня. Серед них він назвав інтеграцію в енергетичний та цифровий ринки ЄС, отримання "промислового безвізу", а також створення "нового порядку денного в сфері юстиції та свободи", назвавши останній пункт "питанням, яке вже перезріло".

"Окрім цього, на порядку денному – долучення до Європейської зеленої угоди, а це охопить майже всі сектори, а також актуалізація умов торгівлі", – додав віцепрем’єр.

"У 2019 році ми мали 32 товарні позиції, за якими європейські квоти були повністю або майже повністю вичерпані. Те ж саме у 2018-му. Роком раніше таких пунктів було 26. Це означає, що нам вже затісно в цих умовах", – пояснив він.

Ще один пріоритет – максимальне спрощення всіх митних процедур між Україною та ЄС. На думку віцепрем'єра, така стратегія принесе українській економіці більшу вигоду в коротші терміни, ніж надання пріоритету інтеграції в митний союз із ЄС.

"Ми відмовляємося від ідеї створення митного союзу з ЄС. На цьому етапі ми хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон", – зауважив Кулеба.

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