Україна та Росія укладуть контракт щодо транзиту газу: названо умови та терміни

Росія готова відновити прямі поставки газу в Україну й укласти транзитний контракт відповідно до норм ЄС.

Таку заяву після тристоронніх консультацій у Брюсселі в четвер, 19 вересня, зробив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

Поставки газу в Європу через Україну, за його словами, можуть поновитися вже з 1 січня 2020 року.

Поставки газу Колаж

"Консультації пройшли дуже конструктивно, може, це вперше за багато останніх такі консультації... Ми почули від українських партнерів зацікавленість продовжувати працювати із січня 2020 року", – сказав Новак.

Він додав, що Росія готова працювати за новим європейським законодавством і "бронювати потужності для транспортування газу" через Україну. РФ також запропонувала продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін, у разі якщо не будуть впроваджені нові вимоги ЄС.

Новак пояснив, що на зустрічі конкретні обсяги прокачування газу через Україну не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер уточнив, що на переговорах також говорили про ризики зриву поставок і запасний план.

"Одне з найважливіших питань, яке сьогодні обговорювалося, це питання правове. За яким правом може бути укладений новий контракт на транзит.

Є ризики, що станом на 1 січня 2020 року Україна не зможе імплементувати Третій енергопакет і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора, незалежного регулятора. І ми сьогодні говорили про те, що в цьому випадку розглядається план "Б" – продовження чинного контракту на якийсь короткий проміжок часу", – цитує Міллера "Интерфакс".

Зі свого боку міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що консультації щодо газового питання пройшли "дуже конструктивно" і всі сторони змогли почути одне одного.

Він підтвердив, що українська сторона сподівається на підписання нового контракту на транспортування газу.

"Україна приїхала вже з рішеннями, які вчора [18 вересня] були прийняті в Кабінеті міністрів за моделлю анбандлінга і про необхідні кроки передачі, зокрема корпоративної материнської компанії під Міністерство фінансів, щоб забезпечити операційну та фінансову незалежність газотранспортного оператора", – сказав він.

"Російська сторона підтвердила, що вона готова працювати за європейськими правилами. Українська сторона передала дорожню карту імплементації та необхідних кроків для того, щоб забезпечити сертифікацію ГТС із тим, щоб ми могли підписати контракт. Ми також передали сторонам проекти договорів", – додав міністр, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас, він не виключив можливість того, що договір підписаний не буде: "Ризик непідписання поки залишається на порядку денному. З української сторони ми будемо максимально ефективними для того, щоб підписати договір на транспортування".

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович розповів, що країни добре підготовлені на випадок перебоїв у поставках газу через Україну, повідомляє "Європейська правда".

"Це дуже чутливе питання, і ми тісно співпрацюємо з усіма газовими операторами в Європі, щоб упевнитися, що наш рівень готовності на найвищому можливому рівні.

Я можу запевнити європейську громадськість, що ми добре підготувалися до будь-яких можливих варіантів. Наші газові сховища заповнені на 98%. Україна має в підземних сховищах на 4 мільярди кубічних метрів більше, ніж минулого року в цей час", – зазначив Шефчович.

Разом із тим він висловив упевненість, що зриву контракту не станеться, тому що обидві сторони, Україна та Росія, за його словами, демонструють готовність знайти рішення щодо транзиту газу.

"Я впевнений, обидві сторони дуже добре розуміють, який сигнал ми пошлемо, якщо буде перерва в поставках газу", – сказав єврочиновник.

За його словами, наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією й Україною про довгостроковий транзит газу після 2019 року відбудеться в кінці жовтня.

НАК "Нафтогаз" зі свого боку додав, що на тристоронніх газових консультаціях у Брюсселі українська сторона представила учасникам переговорів майбутнього окремого оператора ГТС України.

Нагадаємо, тристоронні переговори стосувалися нового контракту на транзит російського газу через Україну в Європу. Дія відповідних контрактів, укладених Росією і Україною десять років тому, закінчується в кінці 2019 року.

Попередні тристоронні політичні переговори проводилися 17 липня 2018-го і 21 січня 2019 року.

Більш детально про те, що обговорювалося на переговорах у Брюсселі, читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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