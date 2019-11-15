Україна поліпшила умови для людей, які їдуть до Криму: всі подробиці

В Україні у п'ятницю, 15 листопада, на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом почали працювати реконструйовані пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook. "115 конструкцій на КПВВ "Чонгар" зведені в рекордний термін – два місяці, мають автономні системи електропостачання та водовідведення", – написав Криклій. КПВВ "Чаплинка" працює в штатному режимі.

Він додав, що про ці проєкти почали говорити ще в 2017 році, проте тоді так нічого і не почали робити.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв уточнив, що в сервісних зонах завершуються роботи з благоустрою.

"На території вже змонтовані металеві конструкції будівель автостанції, центру надання адміністративних послуг, приміщення для відпочинку водіїв тощо. Триває низка супутніх робіт, зокрема, з благоустрою прилеглої території. Все це має зробити умови для отримання громадянами повного переліку адмінпослуг максимально комфортними" , – написав Гусєв.

За його словами, в добу "Чонгар" здатний пропускати до 4 тисяч пішоходів і близько 800 транспортних засобів. Будівництво другої черги пункту в'їзду-виїзду, має завершитися до 20 грудня.

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму назріла катастрофічна ситуація у зв'язку з нестачею прісної води. Великі річки півострова пересохли через посушливу осінь.

Раніше постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не буде змінювати свою позицію щодо подачі води на територію окупованого Росією Криму.

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