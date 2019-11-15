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15 листопада • оновлено в 17:38
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Україна поліпшила умови для людей, які їдуть до Криму: всі подробиці

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В Україні у п'ятницю, 15 листопада, на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом почали працювати реконструйовані пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook. "115 конструкцій на КПВВ "Чонгар" зведені в рекордний термін – два місяці, мають автономні системи електропостачання та водовідведення", – написав Криклій. КПВВ "Чаплинка" працює в штатному режимі.

Він додав, що про ці проєкти почали говорити ще в 2017 році, проте тоді так нічого і не почали робити.

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Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв уточнив, що в сервісних зонах завершуються роботи з благоустрою.

"На території вже змонтовані металеві конструкції будівель автостанції, центру надання адміністративних послуг, приміщення для відпочинку водіїв тощо. Триває низка супутніх робіт, зокрема, з благоустрою прилеглої території. Все це має зробити умови для отримання громадянами повного переліку адмінпослуг максимально комфортними" , – написав Гусєв.

За його словами, в добу "Чонгар" здатний пропускати до 4 тисяч пішоходів і близько 800 транспортних засобів. Будівництво другої черги пункту в'їзду-виїзду, має завершитися до 20 грудня.

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Україна поліпшила умови для людей, які їдуть до Криму: всі подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму назріла катастрофічна ситуація у зв'язку з нестачею прісної води. Великі річки півострова пересохли через посушливу осінь.

Раніше постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не буде змінювати свою позицію щодо подачі води на територію окупованого Росією Криму.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особи
Владислав Криклій  Юрій Гусєв
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
СУХеС, рагули!))
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