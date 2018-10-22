Україна і ще три країни завдали потужного удару по Росії

Україна, Чорногорія, Албанія та Норвегія приєдналися до вересневого рішення Ради Європи про продовження санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві Високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, передає прес-служба Ради ЄС.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви", — йдеться у документі.

Вищевказані країни повинні вжити заходів, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради Європи. У ЄС взяли до відома зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня у Європейському Союзі ухвалили рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку — до 31 січня 2019 року.

3 вересня посли 28 країн Євросоюзу узгодили продовження індивідуальних санкцій щодо громадян і юридичних осіб із Росії. І вже 12 вересня їх продовжили ще на півроку — до 15 березня 2018 року. Під удар потрапили 155 фізичних осіб та 44 організації.

13 вересня Європейський суд загальної юрисдикції відхилив позови російських компаній, які заявляли про необґрунтованість санкцій.