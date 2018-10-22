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/Ринки та компанії

Україна і ще три країни завдали потужного удару по Росії

29.2тЧитати матеріал російською

Україна, Чорногорія, Албанія та Норвегія приєдналися до вересневого рішення Ради Європи про продовження санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві Високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, передає прес-служба Ради ЄС.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви", — йдеться у документі.

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Вищевказані країни повинні вжити заходів, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради Європи. У ЄС взяли до відома зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня у Європейському Союзі ухвалили рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку — до 31 січня 2019 року.

3 вересня посли 28 країн Євросоюзу узгодили продовження індивідуальних санкцій щодо громадян і юридичних осіб із Росії. І вже 12 вересня їх продовжили ще на півроку — до 15 березня 2018 року. Під удар потрапили 155 фізичних осіб та 44 організації.

13 вересня Європейський суд загальної юрисдикції відхилив позови російських компаній, які заявляли про необґрунтованість санкцій.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Федеріка Могеріні
Об'єкт
ЄС
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Всю эту хуйню для потдержания укропоцреатизма пишут?Клоуны блядь,сколько раз продлевают ,столько раз шумеры с визгом и плясками подают ""новый решучий удар""по России,в этом высере особо запомнилась Албания.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Ну чё, кацапуры, все тут отбрехались? Теперь дружно отсосите друг у друга и бегом в кассу - долю малую получать. А потом все вместе побалуйтесь в попу и отсосите еще. Это для вас полезнее, чем напрягаться на "обозе". Кугуты.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Вакула Кузнец, Я то знаю и знал. А вот ты, похоже, википедию недавно освоил:-)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
andreyev andrei, а ты,кугут, знаешь что это слово значит? Без vk.
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Оппа- ньки! Коммент затёрли ! Я всего лишь испугался за судьбу своей страны . Неужели после таких санкций России -- крах ? Мы все умрём ? Спасения нет ? Кошмар ! Эх! Ещё и Албания нам нож в спину вонзает !
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Ски Андрей
Ски Андрей
Федоров Алекс, тебе не стыдно что твой президент такой долбо...б???!!! ты точно хочешь сгореть в ядерной войне и попасть в рай???
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