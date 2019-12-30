Україна та Росія підписали мирову угоду щодо газу

Російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі щодо справи про зобов'язання РФ сплатити $7,4 млрд за штрафом Антимонопольного комітету.

Про це в понеділок, 30 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина.

"Подробиць угоди я розкривати не можу, тому що вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правилая не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна повинна платити інвестору будь-яку компенсацію", – написав він.

Колаж

Ліщина наголосив, що підписання угоди відкриває шлях для укладення довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", чого і прагнула Україна.

Робота над угодою, як додав він, проходила в досить напруженому режимі. Так, документ мали підписати протягом тижня, хоча на виконання всіх необхідних процедур у нормальному режимі було б необхідно мінімум два місяці.

Підписаний документ facebook.com/ivan.lishchyna

facebook.com/ivan.lishchyna

Крім того, місце переговорів із представниками "Газпрому" кілька разів змінювалося (з Відня до Мінська і назад).

За словами Ліщини, він, начальник Управління представництва інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах Міністерства юстиції Максим Кодунов і члени Департаменту міжнародних суперечок не мали часу на сон "протягом п'яти діб, збираючи відповідні матеріали, консультуючись з радниками і смикаючи зацікавлені органи".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

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