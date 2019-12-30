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30 грудня • оновлено в 16:52
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Україна та Росія підписали мирову угоду щодо газу

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Російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі щодо справи про зобов'язання РФ сплатити $7,4 млрд за штрафом Антимонопольного комітету.

Про це в понеділок, 30 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина.

"Подробиць угоди я розкривати не можу, тому що вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правилая не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна повинна платити інвестору будь-яку компенсацію", – написав він.

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Україна та Росія підписали мирову угоду щодо газу

Колаж

Ліщина наголосив, що підписання угоди відкриває шлях для укладення довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", чого і прагнула Україна.

Робота над угодою, як додав він, проходила в досить напруженому режимі. Так, документ мали підписати протягом тижня, хоча на виконання всіх необхідних процедур у нормальному режимі було б необхідно мінімум два місяці.

Підписаний документ

Підписаний документ

facebook.com/ivan.lishchyna

Україна та Росія підписали мирову угоду щодо газу

facebook.com/ivan.lishchyna

Крім того, місце переговорів із представниками "Газпрому" кілька разів змінювалося (з Відня до Мінська і назад).

За словами Ліщини, він, начальник Управління представництва інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах Міністерства юстиції Максим Кодунов і члени Департаменту міжнародних суперечок не мали часу на сон "протягом п'яти діб, збираючи відповідні матеріали, консультуючись з радниками і смикаючи зацікавлені органи".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Стокгольмське рішення по газу ринок газу
Місце
Україна
Теги
фотографии газ НАК "Нафтогаз" Міністерство юстиції України Газпром
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нафтогазу намазали дупу салом, поэтому подробности сообщать не стали)))))
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