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8 листопада • оновлено в 17:14
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Україна домовилася про безвіз зі ще однією країною: стали відомі умови

2.2т Читати матеріал російською

Україна і Монголія підписали угоду про взаємне скасування віз.

Документ про це представники урядів двох країн підписали у п'ятницю, 8 листопада, у Варшаві, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.

"Ми підписали угоду, що дозволяє громадянам України подорожувати без віз в Монголію. Це означає, що громадяни України можуть в'їжджати в Монголію без віз на 90 днів протягом 180 днів", – сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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Україна підписала безвіз з Монголією

Україна підписала безвіз з Монголією

антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, за наступні п’ять років для українців створять усі необхідні умови, аби вони могли подорожувати без віз до Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.

Раніше Північна Македонія ухвалила проєкт закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною.

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Місце
Монголія
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Николаев Олег
Николаев Олег
Украинские предки.
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А че нормуль, лошадок в ордынской степи пасти теперь будут, не все ж у поляков сортиры драить))
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Политика Другая
Политика Другая
Там кстати уголь добывают. Может кто то из шахтеров пристроится
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