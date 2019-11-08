Україна домовилася про безвіз зі ще однією країною: стали відомі умови

Україна і Монголія підписали угоду про взаємне скасування віз.

Документ про це представники урядів двох країн підписали у п'ятницю, 8 листопада, у Варшаві, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.

"Ми підписали угоду, що дозволяє громадянам України подорожувати без віз в Монголію. Це означає, що громадяни України можуть в'їжджати в Монголію без віз на 90 днів протягом 180 днів", – сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Україна підписала безвіз з Монголією антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, за наступні п’ять років для українців створять усі необхідні умови, аби вони могли подорожувати без віз до Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.

Раніше Північна Македонія ухвалила проєкт закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною.

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