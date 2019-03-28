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Удар по Путіну: "Північний потік-2" під загрозою зриву

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Газопровід Путіна в обхід України "Північний потік-2" виявився під загрозою зриву. Данія відмовила російському "Газпрому" в альтернативному маршруті і зажадала екологічну експертизу для того, щоб прийняти рішення: відмовляти в будівництві, чи ні.

Поки говорити про зрив "Північного потоку-2" не доводиться, однак вже зрозуміло, що закінчити будівництво в плановані терміни не вдасться. Також доведеться витратити більше грошей, ніж спочатку планували росіяни.

OBOZREVATEL з'ясував, чим загрожує відмова Данії для Росії і що від цього може отримати Україна.

Головне:

  • Данія відмовила Росії в одному з маршрутів "Північного потоку-2";

  • будівництво газопроводу можуть відстрочити;

  • трубу почали будувати до того, як отримали дозволу від всіх країн;

  • якщо запуск відтермінують, Росії доведеться підписати транзитний контракт з Україною.

Удар нижче пояса: чим загрожує рішення Данії

"На жаль повинен вас проінформувати про рішення Датського енергетичного агентства по нашій заявці на північний маршрут ..." Так починається лист СЕО компанії Nord Stream 2 AG Матіас Варніга до правління. Документ в своєму Twitter опублікував польський журналіст Бартоломей Савіцкі.

Зміст листа: в альтернативному маршруті відмовили, від компанії зажадали додаткової експертизи щодо впливу будівництва газопроводу на навколишнє середовище, а апеляція рішення Данії може "зайняти роки". Як мінімум на експертизу доведеться витратити до півроку, а це порушить графік і, швидше за все, до кінця 2019 го добудувати "Північний потік-2" не вдасться.

Удар по Путіну: "Північний потік-2" під загрозою зриву

twitter.com/BartSaw

Росія поспішала прокласти "трубу", в тому числі тому, що саме в кінці 2019 го закінчується транзитний контракт з Україною. Далі, щоб продавати свій газ Європі, РФ повинна домовитися з українським "Нафтогазом" про нові умови транзиту через нашу газотранспортну систему. Якби "СП-2" добудували і запустили, транзит через Україну могли б скоротити до мінімуму, а без цього "Газпром" залишається залежним від "Нафтогазу".

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Першими про відмову Данії повідомила прес-служба "Нафтогазу". Слідом за цим російське державне інформаційне агентство ТАСС опублікувало спростування. Мовляв, відмови не було, а Данія всього лише запросила додаткову експертизу.

Що варто знати про рішення Данії:

  1. Вони відмовили в маршруті на північ від острова Борнхольм;

  2. Щоб прийняти рішення щодо можливого маршруту на південь від острова Бронхольм їм потрібно ознайомитися з додатковою експертизою.

Удар по Путіну: "Північний потік-2" під загрозою зриву

twitter.com/J_Dudek_

"Це, звичайно, проект (" Північний потік-2 "- ред.) Не вбиває. Поки. Як напише сьогодні в своєму емейл пан Шредар (Герхард, голова ради директорів Nord Stream 2 AG – ред.):"Папаша, все буде в кращому вигляді, не хвилюйтеся (але це поки не точно)", Однак, потрібно знову шукати маршрут. А Балтійське море не таке вже й велике, та й охочих щось прокласти або закопати вистачає", – прокоментував ситуацію в своєму Twitter глава " Нафтогазу "Андрій Коболєв.

Є два варіанти подальших подій: після того, як росіяни підготують нову екологічну оцінку, Данія або погодиться на маршрут, або скасує його. Побудувати газопровід можна в будь-якому випадку. Але для нового маршруту також знадобиться дозвіл, а ще час і гроші. А поки "Газпрому" доведеться чекати.

Удар по Путіну: "Північний потік-2" під загрозою зриву

"Коли Nord Stream 2 представить датським владі оцінку впливу на навколишнє середовище, він повинен буде пройти звичайну процедуру, пов'язану з громадськими слуханнями та т. Д. Рішення буде залежати від цього", – сказав польському виданню BiznesAlert представник енергетичного агенства Данії Фальба Хансен.

Варто відзначити, що ще в 2017-му Данія прийняла закон, який дав можливість її МЗС забороняти будівництво через свої територіальні води кабелів і газопроводів, якщо це суперечить їхнім зовнішній політиці або загрожує безпеці. Тому Росія намагалася пройти "на північ від" острова Борнхольм, де у МЗС немає такого права. Раніше в Міністерстві закордонних справ Данії вже заявляли, що агресія Росії на території України знижує шанси на отримання дозволу на будівництво "Північного потоку-2".

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У "Северного потока-2" появились дополнительные проблемы

Правда, можливо, затримка буде не настільки суттєвою. Так, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін відзначає: "якщо Данія заборонить будівництво тільки в своїх територіальних водах, тоді" Газпрому "доведеться прокладати трасу приблизно на 26-27 кілометрів довший, ніж планувалося, і проводити додаткові інженерні роботи, які можуть на тиждень- іншу відсунути проект від завершення за графіком ".

Чим "Північний потік-2" загрожує Україні

Україна в разі запуску газопроводу в обхід своєї території може втратити близько 2-3% ВВП, підрахували в Міністерстві фінансів. І до такої перспективи варто готуватися. Всі країни, які повинні були дати свій дозвіл на будівництва, вже це зробили. У проект інвестували величезні гроші і втрачати їх не збираються.

Офіційний Берлін пояснює: юридичних підстав для того, щоб згорнути проект, немає. Німеччина в першу чергу переслідує свої власні інтереси. Після запуску СП-2 вона стане найбільшим газовим хабом в Європі і отримає колосальні прибутки, пояснює експерт-міжнародник Максим Ялі. "Я можу вам на 99% сказати, що він відбудеться. Тому що бабло перемагає все", – заявив експерт.

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Крім того, якби північний сусід не залежав від української ГТС, це фактично розв'язало б йому руки і дало підставу для нарощування військової сили в акваторії Чорного моря, впевнений спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Лист з відповідним змістом в кінці минулого року він відправив віце-президенту США Майку Пенсу і керівникам Конгресу.

В українському "Нафтогазі" все ще розраховують на можливість повної зупинки "Північного потоку-2". Хоча вже 90% країн, від яких залежало будівництво "труби", дали свою згоду. Тепер все залежить від того, чи наважиться Данія на остаточну відмову від СП-2 і як швидко "Газпром" знайде інший маршрут.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
газПівнічний потік - 2
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, какие же вы жалкие существа!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Кожедуб Руслан, Видимо опять в дурке выпустили , психов ,
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна катастрофа помойка и Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее!-эксперты
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CARGO 100
CARGO 100
Кожедуб Руслан, и все хлынули на заработки в Украину ...
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