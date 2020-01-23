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23 січня • оновлено в 10:47
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"Укрзалізницю" передадуть німцям на 10 років: уряд зробив ще один крок

1.7т
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Влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на "Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня. (Щоб подивитися відео з 11 хвилини, доскрольте до кінця сторінки).

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Гончарук сказав, чи збирається йти у відставку

"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю. Ми пов'язуємо з цим рішенням не тільки долю "Укрзалізниці". Це екосистемне рішення, яке повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", – сказав Гончарук.

Він сказав, що про деталі сторони ще домовлятимуться, але "політичне рішення про це вже прийнято і це вже величезний крок".

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 22 січня, Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bah n. Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж в мережі.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
"Укрзалізниця"
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Исаев Максим
Исаев Максим
Спасибо, пржал: кто у вас там до этого железные дороги рулил? Поляки, кажись, чехи, все нам УкроСМИ рассказывали каждый раз, какие золотые времена теперь у зализныци настанут! Но почему-то каждый раз эта самая зализжыця в гaвнe опять оказывалась! Слышь, yбогие, а чому вы думаете, шо в этот раз по другому будет?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Грибы будут выращивать?
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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