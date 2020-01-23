"Укрзалізницю" передадуть німцям на 10 років: уряд зробив ще один крок

Влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на "Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня. (Щоб подивитися відео з 11 хвилини, доскрольте до кінця сторінки).

"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю. Ми пов'язуємо з цим рішенням не тільки долю "Укрзалізниці". Це екосистемне рішення, яке повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", – сказав Гончарук.

Він сказав, що про деталі сторони ще домовлятимуться, але "політичне рішення про це вже прийнято і це вже величезний крок".

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 22 січня, Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bah n. Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж в мережі.

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