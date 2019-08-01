У Зеленського пообіцяли безкоштовну комуналку для пенсіонерів: що це означає

Українські пенсіонери старші 70 років будуть платити незначну частину платежів за житлово-комунальні послуги від вересня 2019 року.
Решту суми буде покривати держава, повідомив представник президента України Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус, передає ТСН.
Він зазначив, що за допомогою спрощеного процесу отримання субсидій із пенсіонерів уряд "зніме тягар платежів за ЖКП".
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mignews.ua
"Можливо, вони не будуть мати повністю безкоштовну комуналку, але більшу частину їх рахунків за ЖКП буде платити держава", – сказав Герус.
Він додав, що реформу монетизації субсидій слід продовжувати та пообіцяв проаналізувати, хто отримує на руки гроші і справно оплачує рахунки за ЖКП, "а хто, можливо, використовує їх для власних потреб".
"Це повинні бути швидкі рішення від вересня, щоб суспільство максимально швидко відчувало реформи нового уряду", – наголосив він.
Андрій Герус
Аргумент
Відзначимо, раніше скасування комуналки для пенсіонерів анонсував президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо:
З 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.
14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.
24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.
НАК і уряд уже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень. 14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.
Відповідний тариф вказувався без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшилася на 7,3%.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки українці платитимуть за газ із 1 серпня.
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