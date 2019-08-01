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У Зеленського пообіцяли безкоштовну комуналку для пенсіонерів: що це означає

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Українські пенсіонери старші 70 років будуть платити незначну частину платежів за житлово-комунальні послуги від вересня 2019 року.

Решту суми буде покривати держава, повідомив представник президента України Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус, передає ТСН.

Він зазначив, що за допомогою спрощеного процесу отримання субсидій із пенсіонерів уряд "зніме тягар платежів за ЖКП".

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Ілюстрація

Ілюстрація

mignews.ua

"Можливо, вони не будуть мати повністю безкоштовну комуналку, але більшу частину їх рахунків за ЖКП буде платити держава", – сказав Герус.

Він додав, що реформу монетизації субсидій слід продовжувати та пообіцяв проаналізувати, хто отримує на руки гроші і справно оплачує рахунки за ЖКП, "а хто, можливо, використовує їх для власних потреб".

"Це повинні бути швидкі рішення від вересня, щоб суспільство максимально швидко відчувало реформи нового уряду", – наголосив він.

Андрій Герус

Андрій Герус

Аргумент

Відзначимо, раніше скасування комуналки для пенсіонерів анонсував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки українці платитимуть за газ із 1 серпня.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Теги
тарифи комунальні послуги політика Економіка України
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Какой пенс вна Украине доживёт до 70 лет?разве что депутат 60 годов прошлого века.
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