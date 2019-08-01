У Зеленського пообіцяли безкоштовну комуналку для пенсіонерів: що це означає

Українські пенсіонери старші 70 років будуть платити незначну частину платежів за житлово-комунальні послуги від вересня 2019 року.

Решту суми буде покривати держава, повідомив представник президента України Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус, передає ТСН.

Він зазначив, що за допомогою спрощеного процесу отримання субсидій із пенсіонерів уряд "зніме тягар платежів за ЖКП".

Ілюстрація mignews.ua

"Можливо, вони не будуть мати повністю безкоштовну комуналку, але більшу частину їх рахунків за ЖКП буде платити держава", – сказав Герус.

Він додав, що реформу монетизації субсидій слід продовжувати та пообіцяв проаналізувати, хто отримує на руки гроші і справно оплачує рахунки за ЖКП, "а хто, можливо, використовує їх для власних потреб".

"Це повинні бути швидкі рішення від вересня, щоб суспільство максимально швидко відчувало реформи нового уряду", – наголосив він.

Андрій Герус Аргумент

Відзначимо, раніше скасування комуналки для пенсіонерів анонсував президент України Володимир Зеленський.

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