У Зеленського "побудують" кардинально нову митницю: озвучено три перші кроки

До кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

Про це сказав новий глава ДМС Максим Нефьодов. За його словами, на митниці є три місця, де впроваджуватимуть цифровий контроль, передає "Економічна правда".

Перше – обмін даними з міжнародними партнерами.

"Це важливо, оскільки сьогодні можуть існувати ситуації, коли з Польщі виїжджають iPhone по $1000, а в Україні замість них потрапляє керамічна плитка по $10", – пояснює Нефьодов.

Завдання української митниці – впровадити автоматичний обмін обмін даними не тільки по ціні і номенклатурі, а і по вазі транспортних засобів, по даних з реєстру Tax Free, дані з системи розпізнавання автомобільних номерів, дані з системи сканування паспортів.

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Друге – фізичний контроль на кордоні.

"Це те, як люди уявляють митницю: їде машина чи контейнер, митник заглядає всередину, чи сканує, чи зважує. На митниці є обладнання для реалізації цих процедур. Проте це обладнання — просто шматки заліза. Воно може видавати інформацію без прив’язки до конкретної експортно/імпортної операції, до конкретної декларації, до конкретного оператора, який сидів за пультом керування митного сканера. Може бути незрозуміло, чи то одна і та сама машина заїхала і виїхала, зі сканера. Тому тут державна митниця повинна побудувати якісну інформаційну систему", – зазначає Нефьодов.

Третє – аналіз статистичної інформації.

За словами Нефьодова, це найважливіше напрям, оскільки може показати, що відбувається в сфері експорту / імпорту як на рівні всієї країни, так і на рівні конкретного митного поста.

"Аналіз повинен допомагати шукати дивні тренди і співпадіння, коли раптово нашу країну починають завалювати пластиковими квітами, чи тією самою керамічною плиткою, чи секонд хендом, чи меблями з лози, чи іншим підозрілими речами. Коли компанії в одному вантажі возять неприродні комбінації товарів", – сказав Нефьодов.

Дивні збіги, за словами Нефьодова, коли, наприклад, в одному вантажі декларують одяг і абразивні круги, можуть говорити про існування незаконних схем. Також аналіз статистики може виявляти інші збіги, на зразок випадків, коли деякі компанії оформляються у конкретних інспекторів.

"Це не завжди тільки погано, зрозуміло є і позитивні випадки. Але тут аналіз даних дійсно дуже корисний", – сказав керівник Митної служби.

Нефьодов пообіцяв "цифрову трансформацію" митниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

Раніше Нефьодов сказав, що в Україні нова митниця буде створена до кінця вересня, а її співробітники будуть проходити відповідну підготовку.

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