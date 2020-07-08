У США може початися хвиля банкрутств через пандемію COVID-19, – ЗМІ

У США може початися хвиля банкрутств. australiandebtsolvers.com.au

Сполучені Штати Америки може накрити хвиля банкрутств через пандемію COVID-19.

Про це йдеться в публікації The Mazatlan Post. Видання опублікувало список компаній, які зазнають фінансових труднощів – деякі вже оголосили про банкрутство.

За їхньою інформацією, в США може закритися Nissan Motor Co., про банкрутство вже заявили компанії Hertz (прокат автомобілів), Comcar (автотранспортна компанія з 4000 вантажівок), JC Penny (роздрібна компанія).

Крім того, авіакомпанія Emirates звільнила близько 30% співробітників, інвесткомпанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway втратила близько 50 мільярдів доларів, а великий торговий центр Mall of America перестав виплачувати іпотечні платежі.

Також в публікації йдеться, що відомі ритейлери оголосили про закриття магазинів в різних країнах: серед них J. Crew, Victoria's Secret, Walgreens і багато інших.

Крім цього, спостерігаються перебої виробництва або його повна зупинка в Chanel, Hermes, Patek Philippe, Rolex. Закриваються магазини ZARA і Starbucks.

"За п'ять місяців епідемії 780 мільйонів чоловік були в боргах, і десятки тисяч компаній збанкрутували, тому компанія була серйозно замінена. Очікуються масові дефолти по іпотечних кредитах, кредитні карти і автокредити", – йдеться у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економічна криза, викликаний пандемією COVID-19, призведе до глибоких змін у світовій економіці.