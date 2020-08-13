МоваЯзык

Топтеми:

США можуть відрізати Білорусь від поставок нафти: у Держдепі заговорили про санкції

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,8 т.
Санкції США проти Білорусі

США можуть ввести санкції проти Білорусі через вибори. колаж Обозревателя

США не виключають введення санкцій проти Білорусі у зв'язку з ситуацією з виборами. Можливо, мова йтме про припинення поставок нафти.

Але рішення з цього питання ще не ухвалено. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю радіо "Радіо Свобода", яке опубліковано на сайті Держдепу.

Журналіст запитав: "У Євросоюзі говорять про санкції. Чи будете ви розглядати їх теж? Чи будете ви думати про припинення поставок нафти?"

"Я впевнений, що ми розглянемо всі ці речі, і важливо визначити критерії. Що, на нашу думку, ми можемо зробити не тільки в односторонньому порядку як США, але і в багатосторонньому форматі, щоб домогтися гарних результатів для білоруського народу – чи будуть це санкції або рішення про постачання продукції? Це все речі, які ще належить визначити", – заявив Помпео

На його думку, поки що рано ухвалювати рішення, необхідно дивитися, як все владнається в Білорусі найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в уряді Німеччини заявили, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

11 серпня в ЄС заявили, що вибори президента Білорусі не були вільними і справедливими, а щодо відповідальних за поліцейське насильство на протестах можуть ввести санкції.

СШАПротести у Білорусісанкции
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Ринки та компанії