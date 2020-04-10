У Smart Energy заявили, що впевнені в юридичній бездоганності угоди щодо "Аркона Газ-Енергія"

Компанія Smart Energy, яка керує нафтогазовими активами групи Смарт-Холдинг, впевнена у юридичній бездоганності придбання компанії ТОВ "Аркона Газ-Енергія", що володіє ліцензією на розробку Свістунковсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області.

Про це заявив генеральний директор Smart Energy Сергій Глазунов у інтерв'ю виданню "Апостроф". За його словами, юридичні аспекти угоди ретельно вивчалися на стадії due diligence, в тому числі і питання відповідності із законодавством процедур отримання "Аркона Газ-Енергія" спецдозволу на розробку зазначеного родовища і його вартості.

"Як ми бачимо, основні обговорювані питання – це факт видачі спецдозволу без проведення аукціону відповідно до постанови КМУ №615 і розрахунок вартості спецдозволу. Він проводився відповідно до Методики визначення початкової вартості, яка затверджена законодавством і діє в Україні до цього дня", – сказав Глазунов.

Smart Energy Смарт-Холдинг

Він також зазначив, що дане питання було предметом розгляду в рамках відповідного адміністративного провадження, в якому брали участь і Генпрокуратура, і НАБУ, і ПАТ "Укрнафта".

"Справа була розглянута по суті, суд залишив в силі дію Наказу Держгеонадр про видачу спецдозволу. Це рішення було підтримано апеляційним судом. Верховним Судом України розглядалися касаційні скарги Генпрокуратури та ПАТ Укрнафта по цій справі і, в результаті, підтвердилася правомірність видачі спецдозволу. Без цього рішення Верховного Суду, ми б не пішли в угоду. Для нас юридична чистота будь-якого бізнес рішення стоїть на першому місці ", – підкреслив генеральний директор.

Глазунов також додав, що в цілому операція з купівлі нового активу була абсолютно прозорою, що обумовлено відповідними вимогами до діяльності покупця від групи – компанії Regal Petroleum. Остання є публічною компанією акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі.

"У всіх своїх операціях вона виконує вимоги, які є обов'язковими для публічних компаній – зокрема, це принципи прозорості та ринковості. І дана угода не є винятком", – підкреслив глава Smart Energy.

Як повідомлялося, 24 березня Regal Petroleum plc, актив Smart Energy, оголосила придбання ТОВ "Аркона Газ-енергія" за 8,63 млн дол. Половина цієї суми повинна бути сплачена при підписанні угоди, інші - після позитивного для "Аркони" рішення судових претензій "Укрнафти" до "Аркона" за спецдозволом.

Довідка. Група компаній Smart Energy входить до складу Смарт-Холдингу, здійснює реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів.

Smart Energy об'єднує компанії "Укргазвидобуток" (Харківська область) і Regal Petroleum з активами в Полтавській області (Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", ТОВ "Аркона Газ-Енергія) і Харківській області (компанія" Пром-Енерго Продукт ").

У 2019 підприємства групи наростили обсяги видобутку газу на 24,7% – до 368,8 млн м3.

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