У "слуги народу" Борзової знайшли бізнес в окупованому Криму

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Борзова, яка є дружиною голови Держуправління справами Сергія Борзова, до 26 серпня 2019 року вела бізнес в окупованому Криму.

Потім вона переписала його на свого батька Наума Барулю. Про це заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі в понеділок, 2 грудня.

"Зі свого боку Наум Йосипович є власником цілої низки підприємств та нерухомості в окупованому місті Судак. Про все це свідчать витяги з реєстрів юридичних осіб Російської Федерації", – написав Мосійчук.

Ірина Борзова віддала частку у компанії своєму батьку Ігор Мосійчук

Бізнес, яким у Криму володіє батько Ірини Борзової Ігор Мосійчук

Витяг про фірму батька Борзової з російського реєстру Ігор Мосійчук

Мосійчук пообіцяв, що пізніше оприлюднить інформацію про "квартирне питання" сім'ї Борзових.

Мосійчук повідомив про бізнес сім'ї Борзової у Криму

Ірина Борзова ще влітку 2019 року вела бізнес у Криму

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