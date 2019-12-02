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2 грудня • оновлено в 21:59
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/ Ринки та компанії

У "слуги народу" Борзової знайшли бізнес в окупованому Криму

8.5т
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Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Борзова, яка є дружиною голови Держуправління справами Сергія Борзова, до 26 серпня 2019 року вела бізнес в окупованому Криму.

Потім вона переписала його на свого батька Наума Барулю. Про це заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі в понеділок, 2 грудня.

"Зі свого боку Наум Йосипович є власником цілої низки підприємств та нерухомості в окупованому місті Судак. Про все це свідчать витяги з реєстрів юридичних осіб Російської Федерації", – написав Мосійчук.

Ірина Борзова віддала частку у компанії своєму батьку

Ірина Борзова віддала частку у компанії своєму батьку

Ігор Мосійчук

Бізнес, яким у Криму володіє батько Ірини Борзової

Бізнес, яким у Криму володіє батько Ірини Борзової

Ігор Мосійчук

Витяг про фірму батька Борзової з російського реєстру

Витяг про фірму батька Борзової з російського реєстру

Ігор Мосійчук

Мосійчук пообіцяв, що пізніше оприлюднить інформацію про "квартирне питання" сім'ї Борзових.

Мосійчук повідомив про бізнес сім'ї Борзової у Криму

Мосійчук повідомив про бізнес сім'ї Борзової у Криму

Ірина Борзова ще влітку 2019 року вела бізнес у Криму

Ірина Борзова ще влітку 2019 року вела бізнес у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, чиє ім'я спливло у розмові "слуг народу" з начальником поліції Кривого Рогу, могла їздити до Криму після анексії.

Історія з народним депутатом Євгеном Шевченком від партії "Слуга народу", який своїм виступом на російському пропагандистському каналі "Перший" обурив українське суспільство, знову порушила питання про те, чи існує як єдина партія "Слуга народу".

Скандальний нардеп від партії "Слуга народу" з подвійним громадянством Олександр Куницький визнав анексований Крим частиною Росії.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Анексія Криму
Особи
Сергій Борзов Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Тег
корупція
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ttt ta
ttt ta
Галицаи просто завидуют )) Каждый украинец хотел бы иметь бизнес в Крыму, а еще лучше - российский паспорт.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
И ЗеСопля и вся его коМанда какого народа слуги ????
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Manfred Anry
Manfred Anry
Вей Сара засветилась. Что же жидовке можно избирателей обманывать? Это у них в крови.
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