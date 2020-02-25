У січні 2020 року пенсії в Україні отримали 632,4 тис. пенсіонерів, які виїхали з анексованого Криму й окупованих районів Донбасу. Загальна сума виплат – 3 млд гривень.

Середній розмір склав 4714 гривень. Про це голові Комітету ВР з питань соціальної політики Галині Третьяковій повідомили у Пенсійному фонді. Нагадаємо, з 1 березня в Україні відбудеться автоматичне підвищення пенсій. У Мінсоці вже роз'яснили: надбавку дадуть не всім, але більшості з 11,3 млн нинішніх пенсіонерів.

Пенсії в Україні

Згідно з даними ПФ, середній розмір пенсії за віком в Україні на 1 січня 2020 року склав 3083 гривні. Тобто це менше, ніж у середньому отримують пенсіонери-переселенці.

"За оперативними даними, в січні 2020 року здійснено виплату пенсій 632,4 тис. пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума виплачених пенсій зазначеним особам – 3 млрд грн. Середній розмір пенсії – 4714,78 грн", – сказано у відповіді ПФ.

Там уточнили, що в січні 2020 року органи Пенсійного фонду отримали 1,3 тис. звернень від внутрішньо переміщених осіб з проханням надавати пенсію за новим місцем проживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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