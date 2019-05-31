У Росії придумали відповідь на санкції: Москва готує "чорний список"

Росія вирішила розширити список громадян ЄС, яким заборонений в'їзд на територію держави.
Таку заяву оприлюднила прес-служба МЗС РФ. "Ухвалено рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу", — підкреслили в дипвідомстві.
Санкції проти ЄС
Раніше в ЄС збільшили кількість росіян, які потрапили під їхні санкції. Дзеркальні заходи обіцяє застосувати і російська влада.
Нагадаємо, що в березні в Україні ввели в дію санкції проти 294 юридичних осіб, які причетні до російської агресії в Криму і на Донбасі. Всі компанії, щодо яких ухвалено рішення про обмежувальні заходи на три роки, визначені в додатках РНБО до відповідного Указу глави держави №82/2019 від 19 березня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 березня Кабінет міністрів України схвалив і вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій щодо іноземних спостерігачів на виборах президента Росії у 2018 році в анексованому Криму.
США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну.
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити ще на рік санкції проти РФ, введені у 2014 році через її вторгнення й агресію проти України.
Австралія ввела персональні санкції проти семи громадян Російської Федерації, а також трьох ватажків "Донецької і Луганської народних республік".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".