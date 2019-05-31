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/Ринки та компанії

У Росії придумали відповідь на санкції: Москва готує "чорний список"

1.3тЧитати матеріал російською

Росія вирішила розширити список громадян ЄС, яким заборонений в'їзд на територію держави.

Таку заяву оприлюднила прес-служба МЗС РФ. "Ухвалено рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу", — підкреслили в дипвідомстві.

Санкції проти ЄС

Санкції проти ЄС

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"Збільшують ризики": в Росії велика компанія забила на сполох через санкції

Раніше в ЄС збільшили кількість росіян, які потрапили під їхні санкції. Дзеркальні заходи обіцяє застосувати і російська влада.

Нагадаємо, що в березні в Україні ввели в дію санкції проти 294 юридичних осіб, які причетні до російської агресії в Криму і на Донбасі. Всі компанії, щодо яких ухвалено рішення про обмежувальні заходи на три роки, визначені в додатках РНБО до відповідного Указу глави держави №82/2019 від 19 березня.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
санкцииДержавна Дума Росії
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Россия приняла решение расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию государства." 😁😃👍. Это что же, теперь простому европейцу в Вронеж за колбасой или за пальмовым маслом не сьездить или в Крым отдохнуть?! Так и будут мучаться с хамоном на своих Сицилиях?! Садизм какой! А их семьи, которые уже прижились в Архангельске, тоже домой забирать?! А собранные тяжким трудом рубли хоть вывезти дадут?
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