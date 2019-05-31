У Росії придумали відповідь на санкції: Москва готує "чорний список"

Росія вирішила розширити список громадян ЄС, яким заборонений в'їзд на територію держави.

Таку заяву оприлюднила прес-служба МЗС РФ. "Ухвалено рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу", — підкреслили в дипвідомстві.

Санкції проти ЄС

Раніше в ЄС збільшили кількість росіян, які потрапили під їхні санкції. Дзеркальні заходи обіцяє застосувати і російська влада.

Нагадаємо, що в березні в Україні ввели в дію санкції проти 294 юридичних осіб, які причетні до російської агресії в Криму і на Донбасі. Всі компанії, щодо яких ухвалено рішення про обмежувальні заходи на три роки, визначені в додатках РНБО до відповідного Указу глави держави №82/2019 від 19 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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