Будівництво "Північного потоку-2" зупинили: з'явилася реакція РФ

У Росії заявили, що попри відмову швейцарської компанії Allseas добудовувати газопровід "Північний потік-2", вони зможуть завершити проєкт.
Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак у інтерв'ю РБК. "Поки передчасно говорити, що Allseas не зможе добудувати "Північний потік-2". Вони призупинили роботи, щоб виключити ризики санкцій. Компанія запросила роз'яснення у американського Мінфіну, і тільки після його отримання стане зрозуміло, чи зможе вона продовжити роботи", – зазначив Новак.
Водночас він ухилився від питання, чи зможе Росія завершити газопровід власними силами. Він відповів розмито: "Незалежно від санкцій, газопровід буде добудовано". За його словами, по дну Балтійського моря залишилося укласти приблизно 160 км труби.
Санкції проти Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". У такий спосіб США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
У підсумку швейцарські кораблі, які мали здійснювати прокладання труб по дну Балтійського моря, вийшли з проєкту. А російські кораблі, як з'ясувалося, не зможуть впоратися з цим завданням.
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