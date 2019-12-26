Будівництво "Північного потоку-2" зупинили: з'явилася реакція РФ

У Росії заявили, що попри відмову швейцарської компанії Allseas добудовувати газопровід "Північний потік-2", вони зможуть завершити проєкт.

Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак у інтерв'ю РБК. "Поки передчасно говорити, що Allseas не зможе добудувати "Північний потік-2". Вони призупинили роботи, щоб виключити ризики санкцій. Компанія запросила роз'яснення у американського Мінфіну, і тільки після його отримання стане зрозуміло, чи зможе вона продовжити роботи", – зазначив Новак.

Водночас він ухилився від питання, чи зможе Росія завершити газопровід власними силами. Він відповів розмито: "Незалежно від санкцій, газопровід буде добудовано". За його словами, по дну Балтійського моря залишилося укласти приблизно 160 км труби.

Санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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