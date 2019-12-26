Головна Новини
26 грудня • оновлено в 12:34
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Будівництво "Північного потоку-2" зупинили: з'явилася реакція РФ

970
Читати матеріал російською

У Росії заявили, що попри відмову швейцарської компанії Allseas добудовувати газопровід "Північний потік-2", вони зможуть завершити проєкт.

Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак у інтерв'ю РБК. "Поки передчасно говорити, що Allseas не зможе добудувати "Північний потік-2". Вони призупинили роботи, щоб виключити ризики санкцій. Компанія запросила роз'яснення у американського Мінфіну, і тільки після його отримання стане зрозуміло, чи зможе вона продовжити роботи", – зазначив Новак.

Новини
Росія придумала, як помститися США за "газопровід Путіна"

Водночас він ухилився від питання, чи зможе Росія завершити газопровід власними силами. Він відповів розмито: "Незалежно від санкцій, газопровід буде добудовано". За його словами, по дну Балтійського моря залишилося укласти приблизно 160 км труби.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Особа
Олександр Новак
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 газопровод санкции
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги