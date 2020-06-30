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У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує долар і євро

Андрій Довгань
Ринки та компанії
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У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує долар і євро

Курс долара в Росії (Фото: колаж Обозревателя).

У Росії обвалився курс рубля. У вівторок, 30 червня, вартість долара на Московській біржі вперше з 28 травня перевищила 71 руб./$.

За даними на 15:55 долар коштує 71,21 руб./$. Таким чином американська валюта подорожчала на 1,21 руб. Євро коштує 79,84 руб./євро, що на 1,15 рублів більше, ніж у момент закриття торгів у понеділок.

Курс валют на Московській біржі

Курс валют на Московській біржі investing.com

Курс валют на Московській біржі

Курс валют на Московській біржі investing.com

На думку експертів, рубль дешевшає через побоювання інвесторів, що ослаблення обмежень по COVID-19 може привести до другої хвилі коронавірусу, повідомив "Інтерфакс". Це призведе до уповільнення темпів відновлення економіки і подальшого зниження котирувань нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту 30 червня перейшли до зниження після тривалого зростання напередодні. Brent з постачанням в серпні знизилася на 0,57% – до $41,47 за барель, а WTI подешевшала на 0,75% – до $39,40 за барель.

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