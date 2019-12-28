У Путіна назвали термін, коли зможуть добудувати "Північний потік-2"

Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс". За його словами, один із варіантів, яким плавзасобом його можна буде добудувати, – це "корабель, що зараз перебуває на Далекому Сході". Він мав на увазі будівельне судно "Академік Черський".
За словами міністра, додаткова підготовка та дообладнання корабля триватиме якийсь час.
"Академік Черський"
fleetphoto.ru
"Академік Черський"
fleetphoto.ru
Агентство уточнює, що багатоцільове будівельне судно Jascon 18 (побудовано в Китаї) "Газпром" купив у 2015 році та дав йому назву "Академік Черський". У 2019 році компанія "Газпром флот" повідомила, що здійснює на "Черському" масштабну модернізацію. Вона розрахована на два етапи, і другий, остаточний, запланований на 2020 рік. У 2019 році на судні встановлювалося трубоукладальне обладнання.
Судно "Академік Черський"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Голова МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу в обхід України тим, що США їх нібито використовують для просування своїх "газових" інтересів у Європі.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які призупинили участь у проєктах через санкції.
Це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.
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