У Путіна назвали термін, коли зможуть добудувати "Північний потік-2"

Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс". За його словами, один із варіантів, яким плавзасобом його можна буде добудувати, – це "корабель, що зараз перебуває на Далекому Сході". Він мав на увазі будівельне судно "Академік Черський".

За словами міністра, додаткова підготовка та дообладнання корабля триватиме якийсь час.

"Академік Черський" fleetphoto.ru

"Академік Черський" fleetphoto.ru

Агентство уточнює, що багатоцільове будівельне судно Jascon 18 (побудовано в Китаї) "Газпром" купив у 2015 році та дав йому назву "Академік Черський". У 2019 році компанія "Газпром флот" повідомила, що здійснює на "Черському" масштабну модернізацію. Вона розрахована на два етапи, і другий, остаточний, запланований на 2020 рік. У 2019 році на судні встановлювалося трубоукладальне обладнання.

Судно "Академік Черський"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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