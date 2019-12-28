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28 грудня • оновлено в 11:39
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У Путіна назвали термін, коли зможуть добудувати "Північний потік-2"

1.4т
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Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс". За його словами, один із варіантів, яким плавзасобом його можна буде добудувати, – це "корабель, що зараз перебуває на Далекому Сході". Він мав на увазі будівельне судно "Академік Черський".

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За словами міністра, додаткова підготовка та дообладнання корабля триватиме якийсь час.

"Академік Черський"

"Академік Черський"

fleetphoto.ru

"Академік Черський"

"Академік Черський"

fleetphoto.ru

Агентство уточнює, що багатоцільове будівельне судно Jascon 18 (побудовано в Китаї) "Газпром" купив у 2015 році та дав йому назву "Академік Черський". У 2019 році компанія "Газпром флот" повідомила, що здійснює на "Черському" масштабну модернізацію. Вона розрахована на два етапи, і другий, остаточний, запланований на 2020 рік. У 2019 році на судні встановлювалося трубоукладальне обладнання.

Судно "Академік Черський"

Судно "Академік Черський"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкции газопровод Північний потік - 2
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моста нет сп2 не построят черский это мосфильм
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