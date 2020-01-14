У Польщі різко піднімуть зарплати: економіст пояснив наслідки для України

У Польщі зібралися різко підняти розмір мінімальної зарплати. Це може призвести до того, що ще більше українських заробітчан поїдуть туди назавжди.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Польща запустила програму різкого підвищення мінімальної заробітної плати. У найближчі роки вона виросте з рівня 2250 злотих (14194 грн) в 2019 році до 4000 злотих (25237 грн за нинішнім курсом). "Ми хочемо закрити розділ, у якому Польща була країною низьких зарплат і дешевої робочої сили. Тепер ми хочемо побудувати країну процвітання, а в середньостроковій або довгостроковій перспективі зробити Польщу найкращим місцем для життя в Європі", – висловився з цього приводу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Економіст повідомив, що на 2020 рік Польща вже встановила мінімальну зарплату в розмірі 2600 злотих (16390 грн), піднявши її на 15%. При цьому інфляція в 2019 році в країні була на рівні 3,4%.

"Якщо не буде раптової кризи, то ВВП в Польщі зросте досить суттєво завдяки такому кроку", – спрогнозував Компанієць.

На його думку, такі дії польського уряду посилять трудову міграцію з України. І багато заробітчан вже не захочуть повертатися назад. Правда, конкуренцію їм можуть скласти самі поляки, які повертаються із заробітків з Великобританії. Частково це пов'язано з Brexit, частково з тим, що багато польських мігрантів скаржаться на булінг з боку британців. У 2019 вперше за багато років до Польщі громадян повернулося більше, ніж виїхало.

Робота в Польщі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть заборонити брати кошти за працевлаштування за кордоном. Крім того, висувається ціла низка вимог до рекрутинговим компаніям.

Заробітчани з України додали близько 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

У Польщі розробили законопроект, який спрощує працевлаштування іноземних лікарів, в тому числі з України. Так поляки хочуть подолати брак медиків.

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