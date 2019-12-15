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15 грудня • оновлено в 21:18
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Ніяк не добудують: із газопроводом Путіна виникли нові проблеми

7.9т
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Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії розгляне заявку на продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" взимку і навесні-2020.

Таким чином будівництво затягується ще на кілька місяців. Терміни реалізації проекту затягнулися, оскільки довелося чекати дозволу від Данії, повідомляє DW.

Уточнюється, що заявку профільне німецьке відомство має розглянути в понеділок, 16 грудня.

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Газопровід, будівництво якого здійснюється за участю ряду європейських компаній, повинен бути прокладений у Балтійському морі паралельно з уже наявним "Північним потоком".

По "Північному потоку-2" російський газ буде поставлятися в Європу, пропускна здатність труби складе 55 млрд кубометрів на рік.

Ніяк не добудують: із газопроводом Путіна виникли нові проблеми

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Теги
Північний потік - 2 газопровод Новини Росії
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Николенко Саша
Николенко Саша
Так, читаем оригинал новости. "Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии". То есть в этом ведомстве должен быть чётко обозначенный маршрут газопровода в немецких водах, который не был ясен вплоть до решения Дании, южнее или севернее острова пойдёт газопровод. Сейчас всё определено, схемы прохождения газопровода (в немецких водах) приобрели окончательный вид, и вот для регистрации этих документов и подана заявка. Может ли это как-то повлиять на ход работ или реализацию проекта. Конечно и однозначно - нет. Единственное, что может влиять на ход работ - погода. Сейчас в районе работ настоящий шторм, 3-х метровые волны, Солитёр приостановил укладку, Пионеринг мужественно работает, но снизил темп укладки с 5 км в сутки до 4х. В любом случае, всё успеваем сделать!!!! Ссанкции опоздали, агенту Дональду будет присвоено внеочередное воинское звание, и благодарность от "царя половины мира"))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Не успели скрепно достроить до санкций как мячтали. Тяперь достраивать будут из сталактита))))
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Хрюнделя, уж очень много средств и сил затрачено на это дело, так что закатайте губы на транзит ахрессорского хаза.
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Руденко Вован
Руденко Вован
Нуланд Печеньки, америкосы и дали спецом потратить силы и средства,чтоб ударить немытую побольней.
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