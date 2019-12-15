Ніяк не добудують: із газопроводом Путіна виникли нові проблеми

Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії розгляне заявку на продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" взимку і навесні-2020.

Таким чином будівництво затягується ще на кілька місяців. Терміни реалізації проекту затягнулися, оскільки довелося чекати дозволу від Данії, повідомляє DW.

Уточнюється, що заявку профільне німецьке відомство має розглянути в понеділок, 16 грудня.

Газопровід, будівництво якого здійснюється за участю ряду європейських компаній, повинен бути прокладений у Балтійському морі паралельно з уже наявним "Північним потоком".

По "Північному потоку-2" російський газ буде поставлятися в Європу, пропускна здатність труби складе 55 млрд кубометрів на рік.

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