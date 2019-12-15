Ніяк не добудують: із газопроводом Путіна виникли нові проблеми

Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії розгляне заявку на продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" взимку і навесні-2020.
Таким чином будівництво затягується ще на кілька місяців. Терміни реалізації проекту затягнулися, оскільки довелося чекати дозволу від Данії, повідомляє DW.
Уточнюється, що заявку профільне німецьке відомство має розглянути в понеділок, 16 грудня.
Газопровід, будівництво якого здійснюється за участю ряду європейських компаній, повинен бути прокладений у Балтійському морі паралельно з уже наявним "Північним потоком".
По "Північному потоку-2" російський газ буде поставлятися в Європу, пропускна здатність труби складе 55 млрд кубометрів на рік.
Колаж
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінила свої енергетичні правила для регулювання газопроводу.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС / ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи по прокладці труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.
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