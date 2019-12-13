У Німеччині накинулися на США через "газопровід Путіна": чого зажадали

Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, передає УНН. "Ми закликаємо Сенат не слідувати цьому (висновку Палати представників Конгресу, який стосується введення санкцій – Ред.). Ми знаходимося в контакті з американцями", – повідомив німецький міністр.
Він розкритикував рішення Палати представників про можливі санкції проти "Північного потоку-2", які передбачені законопроектом про оборонний бюджет на 2020 рік.
"Ми вважаємо це неприйнятним, оскільки подібні дії врешті впливають на рішення, які були прийняті в Європі", – заявив Маас.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Комітет Сенату США в липні прийняв законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проект посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проект, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проект зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінила свої енергетичні правила для регулювання газопроводу.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу " Північний потік-2 " у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм, заявили представники Датського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС / ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи по прокладці труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".
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