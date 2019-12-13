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13 грудня • оновлено в 11:34
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У Німеччині накинулися на США через "газопровід Путіна": чого зажадали

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Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, передає УНН. "Ми закликаємо Сенат не слідувати цьому (висновку Палати представників Конгресу, який стосується введення санкцій – Ред.). Ми знаходимося в контакті з американцями", – повідомив німецький міністр.

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Він розкритикував рішення Палати представників про можливі санкції проти "Північного потоку-2", які передбачені законопроектом про оборонний бюджет на 2020 рік.

"Ми вважаємо це неприйнятним, оскільки подібні дії врешті впливають на рішення, які були прийняті в Європі", – заявив Маас.

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У Німеччині накинулися на США через "газопровід Путіна": чого зажадали

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Теги
Північний потік - 2 санкции
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
"В Германии набросились на США ",- вообще, на каком праве, США лезут в дела Европы?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хоть один человек в мире все ещё сомневается, что СП-2 будет построен?
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