У Німеччині накинулися на США через "газопровід Путіна": чого зажадали

Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, передає УНН. "Ми закликаємо Сенат не слідувати цьому (висновку Палати представників Конгресу, який стосується введення санкцій – Ред.). Ми знаходимося в контакті з американцями", – повідомив німецький міністр.

Він розкритикував рішення Палати представників про можливі санкції проти "Північного потоку-2", які передбачені законопроектом про оборонний бюджет на 2020 рік.

"Ми вважаємо це неприйнятним, оскільки подібні дії врешті впливають на рішення, які були прийняті в Європі", – заявив Маас.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся