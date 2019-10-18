У НБУ попередили про "небезпечні" долари: розкрита мережа "чорних" обмінників

В Україні Нацбанк з липня по вересень провів 263 перевірки обмінників. Як виявилося, 15 з них працювали нелегально. Саме в таких пунктах продають фальшиві долари та порушують норми за обсягами закупівлі валюти.

Про це повідомила прес-служба НБУ. "У Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Київській областях і в місті Києві було виявлено 15 пунктів обміну валюти, які здійснювали нелегальну діяльність. Інформацію про нелегальних обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів", – заявили в НБУ.

Серед поширених порушень:

Багато пунктів проводили валютно-обмінні операції без відповідного документального оформлення.

Виявили значну невідповідність між обсягами готівки в касах і бухгалтерськими звітами.

У деяких обмінниках взагалі відмовлялися надавати уповноваженим Нацбанку необхідні документи і інформацію.

У НБУ також зазначають, що дані про виявлені обмінниках з відповідними фотознімками він розміщує на своєму офіційному сайті в розділі "Незаконні пункти обміну валюти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу – 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень – портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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