У Міноборони спалахнув новий скандал із закупівлями: всі деталі

Головна військова прокуратура запідозрила працівників Міноборони України в завдані збитків на 173 млн грн під час закупівлі засобів зв'язку у 2017 році.

Справу розслідуватиме НАБУ. Про це повідомили в пресслужбі Генпрокуратури. Кримінальне провадження зареєстровано за статтею "Зловживання владою або службовим становищем".

"За версією слідства, працівники МО в 2017 році під час закупівлі засобів зв'язку іноземного виробництва в контракті не передбачили обов'язкову умову щодо отримання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму понад 173 млн грн", – йдеться у зверненні на сайті ГПУ.

Там вважають, що посадові особи Міноборони діяли всупереч інтересів держави і, ймовірно, допомагали одному із спецекспортерів нажитися на цій угоді. "Зазначені дії є порушенням вимог Закону України "Про державне оборонне замовлення" та Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, які можуть надаватися за цими договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України", – пояснили в Генпрокуратурі.

Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.

В Міноборони виявили підозрілі закупівлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура України оголосила про підозру п'ятьом чиновникам Міністерства оборони, яких підозрюють у причетності до закупівлі 11 тисяч бракованих бронежилетів.

Затриманий ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський нібито тиснув на чиновників Міноборони в питаннях формування державного оборонного бюджету, з якого його компанія ймовірно отримала $6 млн.

Співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели майже 40 обшуків у рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

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