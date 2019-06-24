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У Мінфіні порахували, коли долар буде по 30: опубліковано прогноз на три роки

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В Україні середній курс долара в 2019-му становитиме 27,4 грн/$. Водночас вартість американської валюти досягне рівня 30 грн тільки через три роки.

Про це йдеться в опублікованому Міністерством фінансів прогнозі. Ситуація на валютному ринку сприятлива. З грудня 2018 року гривня щодо долара виросла на 5,1%. В майбутньому ж у Мінфіні очікують плавну девальвацію.

Що буде з курсом долара:

  • 2019-й – 27,4 грн/$;

  • 2020-й – 28,2 грн/$;

  • 2021-й – 29,4 грн/$;

  • 2022-й – 30 грн/$.

Курс долара

Курс долара

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Крім того, Міністерство фінансів оцінило і можливий рівень інфляції. І якщо Національний банк озвучував прогноз – 6,3% в цьому році і по 5% в 2020-2021 роках, то в Кабміні подають більш песимістичні цифри:

  • 2019-й – 7,4%;

  • 2020-й – 6%;

  • 2021-й – 5,7;

  • 2022-й – 5,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінекономрозвитку опублікували песимістичніший прогноз щодо курсу. За оцінками аналітиків, у 2019-му середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

До речі, курс долара 24 червня 2019-го досяг мінімальної за місяць позначки – 26,06 грн/$. Найближчим часом аналітики прогнозують помірне зміцнення гривні. В результаті вже до кінця червня долар може продаватися по 26-26,1 грн/$. Причин для такої ситуації декілька, але головна – сезонні фактори. Аграрії заробляють високі експортні виручки, потім продають їх на внутрішньому ринку. В результаті підвищується пропозиція валюти. А чим більше доларів продають, тим дешевше він коштує.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
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