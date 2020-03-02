Окупанти похвалилися новим рекордом на Кримському мосту

"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що за підсумками зимового сезону по Кримському мосту проїхало 700 тисяч машин.
Про це йдеться в повідомленні так званого інфоцентру "Кримський міст" у понеділок, 2 березня. Це подали як "рекорд": за їхніми даними, в порівнянні з минулою зимою потік автомобілів виріс на 17,5%.
"Понад 700 тисяч машин, в тому числі 160 тисяч вантажівок і 10 тисяч автобусів, проїхали по Кримському мосту за три минулих місяці. Автопотік виріс на 17,5% в порівнянні з минулою зимою", – сказано в повідомленні.
Найбільший трафік в обидві сторони припав на грудень: понад 278 тисяч автомобілів. Добовий рекорд зафіксований 4 січня: 11 тисяч транспортних засобів за 24 години.
Але як би окупаційній владі не хотілося подати прибавку трафіку в 17% як успіх, за фактом міст стоїть практично порожнім. Справа в тому, що в середньому за добу по мосту проїздило всього 7800 автомобілів. Для порівняння: по кожному з мостів у Києві за добу проїжджає 60-70 тис. машин (дані КМДА).
Кримський міст
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту.
16 травня по ній запустили рух.
У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом у грудні 2019 року.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які курсували з Москви до Сімферополя і назад.
Пізніше мережу висміяла запуск порожніх поїздів на Кримському мосту.
Кримчани розповідають, що на мосту через Керченську протоку у Криму вже з'явилися "залатані" ділянки дороги. Вони опублікували у соцмережах фотодокази.
Місце, на якому російські окупанти спорудили Кримський міст, абсолютно для цього непридатне. Тому його можна вважати небезпечним. Про це розповів російський геолог, доктор наук в Російській академії наук Юрій Медовар.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".