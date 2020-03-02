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2 березня • оновлено в 11:24
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/ Ринки та компанії

Окупанти похвалилися новим рекордом на Кримському мосту

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"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що за підсумками зимового сезону по Кримському мосту проїхало 700 тисяч машин.

Про це йдеться в повідомленні так званого інфоцентру "Кримський міст" у понеділок, 2 березня. Це подали як "рекорд": за їхніми даними, в порівнянні з минулою зимою потік автомобілів виріс на 17,5%.

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"Понад 700 тисяч машин, в тому числі 160 тисяч вантажівок і 10 тисяч автобусів, проїхали по Кримському мосту за три минулих місяці. Автопотік виріс на 17,5% в порівнянні з минулою зимою", – сказано в повідомленні.

Найбільший трафік в обидві сторони припав на грудень: понад 278 тисяч автомобілів. Добовий рекорд зафіксований 4 січня: 11 тисяч транспортних засобів за 24 години.

Але як би окупаційній владі не хотілося подати прибавку трафіку в 17% як успіх, за фактом міст стоїть практично порожнім. Справа в тому, що в середньому за добу по мосту проїздило всього 7800 автомобілів. Для порівняння: по кожному з мостів у Києві за добу проїжджає 60-70 тис. машин (дані КМДА).

Кримський міст

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим Кримський міст
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фил филька
фил филька
а причем тут это: "Для сравнения: по каждому из мостов в Киеве за сутки проезжает 60-70 тыс. машин"? Тогда сравните лучше с московским МКАД: там 27 мостов а трафик 1,36 миллиона машин в сутки. или это будет зрада?)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сколько бы машин не проезжало по мосту по факту он построен и по нему даже запустили ж.д. сообщение, при чем нет инфы, что мост разрушается.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Дякую, шо Крым -Россия! Спасибо Майдану.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кабиров Айрат, с первого марта украинцы могут посещать Россию только по загранпаспорту. И Крым тоже. Значит, Украина признала что Крым это Россия.
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