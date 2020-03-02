Окупанти похвалилися новим рекордом на Кримському мосту

"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що за підсумками зимового сезону по Кримському мосту проїхало 700 тисяч машин.

Про це йдеться в повідомленні так званого інфоцентру "Кримський міст" у понеділок, 2 березня. Це подали як "рекорд": за їхніми даними, в порівнянні з минулою зимою потік автомобілів виріс на 17,5%.

"Понад 700 тисяч машин, в тому числі 160 тисяч вантажівок і 10 тисяч автобусів, проїхали по Кримському мосту за три минулих місяці. Автопотік виріс на 17,5% в порівнянні з минулою зимою", – сказано в повідомленні.

Найбільший трафік в обидві сторони припав на грудень: понад 278 тисяч автомобілів. Добовий рекорд зафіксований 4 січня: 11 тисяч транспортних засобів за 24 години.

Але як би окупаційній владі не хотілося подати прибавку трафіку в 17% як успіх, за фактом міст стоїть практично порожнім. Справа в тому, що в середньому за добу по мосту проїздило всього 7800 автомобілів. Для порівняння: по кожному з мостів у Києві за добу проїжджає 60-70 тис. машин (дані КМДА).

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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