У Києві підскочили ціни на оренду житла: де і наскільки

У Києві злетіли ціни на оренду квартир. В середньому житло подорожчало на 10-20%.

Ріелтори пов'язують це з початком навчального року і масовим приток в місто студентів, повідомляє ТСН.

"В середньому вартість оренди збільшилася на 10-20%. При цьому, ріелтори відзначають, що за новою тенденцією подорожчання житлові приміщення в нових будинках Лук'янівка, Шулявської і КПІ за ціною наближаються до аналогічних за площею квартир в районах центру столиці", – сказано в матеріалі.

В першу чергу оренда здорожчала біля навчальних закладів і вздовж ліній метро.

"Однокімнатна квартира на двох людей може коштувати від 6000 грн. Це, як правило, кінцеві станції метро або там, де його взагалі немає", – уточнив Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Крім Києва, найдорожча оренда квартир - в Харкові та Одесі, а найдешевша – в Полтаві та Запоріжжі.

У Києві стрімко зросла вартість оренди житла

Як повідомляв OBOZREVATEL, після подачі документів до вищих навчальних закладів студенти стурбовані не менш важливим питанням – пошуком житла. Кімнати біля популярних університетів України можна в середньому зняти за 3-4 тисячі грн, а однокімнатну – за понад 9 тисяч грн. Якщо порівнювати з початком літа, то ціни на оренду квартир помітно стрибнули вгору.

Також на вартість оренди житла в столиці помітно вплинули вибори до Верховної Ради.

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