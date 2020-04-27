У Києві стало складніше знайти роботу: які працівники потрібні під час карантину

Кількість пропозицій роботи в Києві під час карантину порівняно з минулим роком зменшилася вдвічі.
Найпростіше влаштуватися, якщо погодитися на низькокваліфіковану роботу. Про це йдеться в повідомленні Київського центру зайнятості. У 2019 році ситуація на ринку праці була іншою: один безробітний – одна вакансія.
Робота в Києві
telegraf.com.ua
Станом на середину квітня в Києві є понад 8000 вакансій. Це на 34% менше, ніж було в 2019 році. У Центрі зайнятості відзначили – під час карантину попит на працівників знижується.
Найбільш затребувані – робітничі професії і посади, які не потребують певної кваліфікації, або для яких потрібна відносно проста кваліфікація.
Які співробітники потрібні:
на комунальних підприємствах – дорожні робітники, двірники, вантажники, прибиральники територій і приміщень, слюсарі-ремонтники, озеленювачі, майстри технічної дільниці, трактористи;
в сфері охорони здоров'я – медсестри;
в сфері торгівлі та громадського харчування – касири, приймальники товару, продавці, кухонні робітники, кухарі, експедитори, комірники;
на транспорті – водії;
в промисловості і будівництві – токарі, малярі, теслі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники, шліфувальники, гальваніки і наладчики верстатів.
Найвища конкуренція на ринку праці серед законодавців, керівників і менеджерів – 18 осіб на одну вакансію.
Які зарплати пропонують у Києві
В середньому роботодавці пропонують зарплату 8125 гривень. Але сума відрізняється залежно від конкретної сфери.
найпростіші професії – 5937 грн;
технічні службовці – 7129 грн;
фахівці – 7433 грн;
співробітники сфери торгівлі і послуг – 7620 грн;
професіонали – 7725 грн;
працівники сільського господарства – 8582 грн;
кваліфіковані робітники з інструментом – 9639 грн;
законодавці, службовці, керівники – 9752;
робітники з обслуговування, експлуатації обладнання – 11185 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин в Україні за розрахунками уряду втратили роботу або вимушено пішли в неоплачувані відпустки близько 2 мільйонів людей. При цьому офіційно в центрах зайнятості безробітними зареєстровано близько 400 тис. людей.
В Україні різко скоротилася кількість вакансій, які пропонують центри зайнятості. Станом на 1 квітня в Державній службі зайнятості їх було зареєстровано 54 тисячі. Це на третину менше, ніж на початку квітня 2019 року.
В Україні середні зарплати більше 50 тис. грн пропонують айтішникам. Серед десяти найбільш високооплачуваних вакансій березня 8 пропозицій – для програмістів.
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