У Києві помітно подорожчає вода: названо новий тариф

В "Київводоканалі" збираються підняти тариф на водопостачання і водовідведення. Зростання складе 6%, а кубометр води коштуватиме 21,593 гривень.

Про це повідомляють на сайті компанії. Головна причина подорожчання – в новому законі про ринок електроенергії, який збільшив витрати на електрику. Друга – зросли податки на землю та виникла необхідність підняти зарплати працівникам.

"За результатами проведених розрахунків, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить 21,593 грн куб м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу", – повідомляють у "Київводоканалі".

Тариф, який в Києві діє зараз (був прийнятий 1 лютого 2019 року) становить 20,376 грн (в т.ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 кубометр.

"Київводоканал" підніме тарифи

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський прийняли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.

В Україні вже восени перестануть знижуватися тарифи на газ. А якщо євро подорожчає, можливо, буде незначне підвищення вартості до 10%.

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