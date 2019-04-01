У Канаді дозволили сплачувати податки біткоїнами

У канадському місті Іннісфіл (штат Онтаріо) запустили пілотний проект, який дозволив жителям платити податки на нерухомість за допомогою криптовалют.

За затвердження відповідного проекту проголосував муніципалітет міста, повідомляє Cointelegraph.

На першому етапі передбачається партнерство з платіжним оператором Coinberry Pay — він конвертує біткоїни в канадські долари і переводить платежі на міський кошт.

Також планується, що в майбутньому список криптовалют розширять і жителі Іннісфіла зможуть оплачувати податок за допомогою Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash і Ripple.

Мер Іннісфіла Лінн Доллін заявила, що нові експериментальні платежі засвідчили, що спільнота надає перевагу інноваціям.

Вперше платити податки за допомогою біткоїнів дозволили підприємствам США у штаті Огайо. Компаніям дали можливість оплачувати понад 20 податків з використанням криптовалют через онлайн-портал, однак лише дві фірми скористалися цією послугою у 2018 році.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренції долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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