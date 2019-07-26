Газова "поступка" Росії: в Кабміні дали жорстку відповідь

Україна не зацікавлена в укладанні короткострокової угоди на транзит російського газу через свою територію.
Про це заявила в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи інформацію про намір "Газпрому" укласти контракт на один рік.
Віце-прем'єр зазначила, що Європейський союз вустами єврокомісара Мароша Шевчовича запропонував 16 вересня провести черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-Євросоюз-РФ щодо подальшої долі контракту з транзиту через Україну.
"Я поки що не бачила того, що "Газпром" і російська сторона погодили цю дату. Але українська і європейська сторона готова до переговорів на цей момент", – зазначила вона.
"У нас є спільна позиція з Євросоюзом щодо того, що це повинен бути довгостроковий контракт. Більш того – що він повинен базуватися на підходах, принципах і правилах енергетичних ринків Європейського союзу... Транзит через територію України повинен бути збережений – це наша спільна позиція. Це наша сильна переговорна сторона, тому що "Північного потоку" немає. Наша ГТС зараз потрібна, і тому нам важливо укласти довгостроковий контракт", – підкреслила Климпуш-Цинцадзе.
Віце-прем'єр висловила надію, що "вся переговорна команда, як і раніше, буде орієнтуватися на 10-річний контракт".
hyser.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
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