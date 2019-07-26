Газова "поступка" Росії: в Кабміні дали жорстку відповідь

Україна не зацікавлена в укладанні короткострокової угоди на транзит російського газу через свою територію.

Про це заявила в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи інформацію про намір "Газпрому" укласти контракт на один рік.

Віце-прем'єр зазначила, що Європейський союз вустами єврокомісара Мароша Шевчовича запропонував 16 вересня провести черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-Євросоюз-РФ щодо подальшої долі контракту з транзиту через Україну.

"Я поки що не бачила того, що "Газпром" і російська сторона погодили цю дату. Але українська і європейська сторона готова до переговорів на цей момент", – зазначила вона.

"У нас є спільна позиція з Євросоюзом щодо того, що це повинен бути довгостроковий контракт. Більш того – що він повинен базуватися на підходах, принципах і правилах енергетичних ринків Європейського союзу... Транзит через територію України повинен бути збережений – це наша спільна позиція. Це наша сильна переговорна сторона, тому що "Північного потоку" немає. Наша ГТС зараз потрібна, і тому нам важливо укласти довгостроковий контракт", – підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр висловила надію, що "вся переговорна команда, як і раніше, буде орієнтуватися на 10-річний контракт".

hyser.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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