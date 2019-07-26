Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Газова "поступка" Росії: в Кабміні дали жорстку відповідь

7.2т Читати матеріал російською

Україна не зацікавлена в укладанні короткострокової угоди на транзит російського газу через свою територію.

Про це заявила в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи інформацію про намір "Газпрому" укласти контракт на один рік.

Віце-прем'єр зазначила, що Європейський союз вустами єврокомісара Мароша Шевчовича запропонував 16 вересня провести черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-Євросоюз-РФ щодо подальшої долі контракту з транзиту через Україну.

"Я поки що не бачила того, що "Газпром" і російська сторона погодили цю дату. Але українська і європейська сторона готова до переговорів на цей момент", – зазначила вона.

Новини
"Вибори ні до чого": в "Нафтогазі" пояснили, навіщо "Газпром" тягне з переговорами

"У нас є спільна позиція з Євросоюзом щодо того, що це повинен бути довгостроковий контракт. Більш того – що він повинен базуватися на підходах, принципах і правилах енергетичних ринків Європейського союзу... Транзит через територію України повинен бути збережений – це наша спільна позиція. Це наша сильна переговорна сторона, тому що "Північного потоку" немає. Наша ГТС зараз потрібна, і тому нам важливо укласти довгостроковий контракт", – підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр висловила надію, що "вся переговорна команда, як і раніше, буде орієнтуватися на 10-річний контракт".

Газова "поступка" Росії: в Кабміні дали жорстку відповідь

hyser.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV ринок газу
Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
Теги
газ Газпром транзит газу
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
29
19
Смішно
22
Цікаво
5
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Контракт ДОЛЖЕН быть заключен по правилам Евросоюза... Когда это Украина или Россия вступили в Евросоюз, чтобы что-то там регулировать его правилами?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
год 2009 .#2,аднака как бы в штрупсах ширинком назад ,не пришлось ходаков отправлять..в первопрестольную.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Европа сейчас закачивает в свои ПХГ газ как раз чтобы компенсировать поставки пока проект не будет полностью запущен. Так что х0хлики от вас много не зависит, максимум год, а там делайте с трубой что хотите.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel