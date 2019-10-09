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9 жовтня • оновлено в 18:19
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У Гончарука ліквідують трудові книжки: як це вплине на українців

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Кабінет міністрів почав роботу над законами, які скасують обов'язкове використання трудових книжок.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook. Він розповів, якими будуть ключові моменти цієї реформи і що буде використовуватися замість звичних документів.

  • Громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

"Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", – пояснив Дубілет.

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  • Громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

За словами Дубілета, щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (електронним цифровим підписом). Також в Кабміні сподіваються підключити туди BankID.

А роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи.

  • Якщо у людини є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або за допомогою роботодавця. Тоді людині зберігати трудову книжку як носій інформації зовсім небуде потреби.

  • Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стажі в трудових книжках, забороняти це держава не зможе.

"Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні працівник, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", – пояснив Дубілет.

У Гончарука ліквідують трудові книжки: як це вплине на українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом тижня в Україні запустять систему, завдяки якій силовики не зможуть "кошмарити" вимогами хабарів перевізників вантажів на митницях.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує всі міністерства розмістити в будівлі КМУ на вулиці Грушевського.

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Якщо "хтось невідомий" запустить чергового "пєтю А" в кого тоді шукати данні, як довести наявність стажу, хто за це відповість? А взагалі гарна спроба, завжди буде можливість підзаробити працівникам ПФ і зробити "маленький гешефт" із бюджетом.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Также в Кабмине надеются подключить туда BankID...." () Они там на своих небесах знают сколько стоит БанкАйДи? Я правда не знаю тоже, но мобильщики за идентификацию дерут в тридорога. Компьютеризировать банк и всю страну - две большие разницы. Дубилет бы притормозил - где будут все эти сервера, сколько это будет стоить, кто будет отвечать за утечку данных? Сейчас базы данных торгуются всем желающим.
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