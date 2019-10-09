У Гончарука ліквідують трудові книжки: як це вплине на українців

Кабінет міністрів почав роботу над законами, які скасують обов'язкове використання трудових книжок.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook. Він розповів, якими будуть ключові моменти цієї реформи і що буде використовуватися замість звичних документів.

Громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

"Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", – пояснив Дубілет.

Громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

За словами Дубілета, щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (електронним цифровим підписом). Також в Кабміні сподіваються підключити туди BankID.

А роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи.

Якщо у людини є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або за допомогою роботодавця. Тоді людині зберігати трудову книжку як носій інформації зовсім небуде потреби.

Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стажі в трудових книжках, забороняти це держава не зможе.

"Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні працівник, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", – пояснив Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом тижня в Україні запустять систему, завдяки якій силовики не зможуть "кошмарити" вимогами хабарів перевізників вантажів на митницях.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує всі міністерства розмістити в будівлі КМУ на вулиці Грушевського.

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