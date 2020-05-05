У Кабміні пообіцяли допомогти заробітчанам виїхати на роботу за кордон: готують рейси

Фінські фермери розраховують, що цього року до них на роботу приїдуть 15 тисяч українців. У Кабміні України заявили, що допоможуть людям дістатися на роботу за кордон.

Про це йшлося в розмові посла Фінляндії в Україні пані Пяйві Лайне та віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка, йдеться на сайті Кабміну.

Робота за кордоном

“Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах”, – сказала посол Фінляндії.

Пристайко підтвердив, що Фінляндія щороку залучає від 12 до 15 тисяч українців, зокрема для роботи на сільськогосподарській техніці та більш пізніх роботах зі збору врожаю ягід.

“Разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів. Звичайно, безпека при цьому є найвищим пріоритетом. Тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації”, – відповів Пристайко.

Він додав, що у Кабміні наразі опрацьовуються подібні запити з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін в 2020 році планує вкласти 100 млрд грн в дорожнє будівництво. Це дозволить створити не менше 170 тисяч нових робочих місць, в тому числі в суміжних галузях.

У Польщі поступово послаблюють карантинні обмеження. На початку травня буде введено другу з чотирьох етапів послаблення. Там чекають українських працівників, але з низкою обмежень.

Консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видачу робочих віз.

Україна не заборонятиме заробітчанам виїжджати за кордон. Чартерні авіарейси для них літатимуть постійно.

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