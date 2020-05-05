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5 травня • оновлено в 11:39
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У Кабміні пообіцяли допомогти заробітчанам виїхати на роботу за кордон: готують рейси

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Фінські фермери розраховують, що цього року до них на роботу приїдуть 15 тисяч українців. У Кабміні України заявили, що допоможуть людям дістатися на роботу за кордон.

Про це йшлося в розмові посла Фінляндії в Україні пані Пяйві Лайне та віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка, йдеться на сайті Кабміну.

Робота за кордоном

Робота за кордоном

“Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах”, – сказала посол Фінляндії.

Пристайко підтвердив, що Фінляндія щороку залучає від 12 до 15 тисяч українців, зокрема для роботи на сільськогосподарській техніці та більш пізніх роботах зі збору врожаю ягід.

“Разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів. Звичайно, безпека при цьому є найвищим пріоритетом. Тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації”, – відповів Пристайко.

Він додав, що у Кабміні наразі опрацьовуються подібні запити з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін в 2020 році планує вкласти 100 млрд грн в дорожнє будівництво. Це дозволить створити не менше 170 тисяч нових робочих місць, в тому числі в суміжних галузях.

У Польщі поступово послаблюють карантинні обмеження. На початку травня буде введено другу з чотирьох етапів послаблення. Там чекають українських працівників, але з низкою обмежень.

Консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видачу робочих віз.

Україна не заборонятиме заробітчанам виїжджати за кордон. Чартерні авіарейси для них літатимуть постійно.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Трудова міграція з України
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Фінляндія
Теги
трудовая миграция заробітчани
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Економіка Ринки та компанії

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