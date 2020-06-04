В Україні збираються провести пенсійну реформу: роботодавці озвучили ризики

У Федерації роботодавців України попередили про ризики накопичувальної пенсійної системи, яку запропонував уряд.

Там вважають, що держава повинна шукати кошти для пенсій, борючись із тіньовою економікою, а не заставляти громадян відкладати гроші на старість у приватних пенсійних фондах. Звернення оприлюднив голова ради ФРУ Дмитро Олійник на своїй сторінці у Facebook.

Пенсії в Україні

Як на пенсії впливає збій у економіці

У ФРУ констатували, що економічна сфера (виробництво) та соціальна сфера (розподіл) в Україні були та залишаються розірваними між собою.

В Україні спостерігається демографічна криза. Станом на 1 січня 2020 року зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів та 10,6 млн працівників. Така ситуація негативно позначається на пенсійному забезпеченні наших громадян.

Середній розмір пенсій недостатній. При цьому у 2019 році на фінансування пенсій було витрачено з Державного бюджету 193 млрд гривень, що складає 45% бюджету Пенсійного фонду. Тобто економіка України не може дозволити собі сплачувати навіть існуючий мізерний рівень пенсій.

Головними чинниками, що стримують зростання соціальних стандартів є вкрай низький ВВП на душу населення та високий рівень тіньової економіки, який, за даними різних досліджень, сягає 45-50%.

Наразі повністю легальні роботодавці, які чесно сплачують всі податки, втрачають конкурентоспроможність під постійно зростаючим фіскальним навантаженням. А ті, хто вирішив працювати "в чорну" або "в сіру", отримують надприбутки.

"Спроби контролюючих органів боротися із "тіньовиками" зазвичай закінчуються посиленням перевірок та санкціями саме до легальних роботодавців за незначні порушення. Маємо замкнене коло", – заявили у ФРУ.

Хто заробить на недержавних пенсіях

За підрахунками федерації, доходи Пенсійного фонду за рахунок детінізації економіки можна збільшити на 210 млрд гривень на рік. Це повністю покриває витрати бюджету за цією статтею.

"Натомість владі зручно бачити лише легкий, авантюрний шлях збалансування пенсійної системи – впровадження пенсій через недержавні пенсійні фонди та компанії ринку фінансових послуг", – йдеться у заяві.

У ФРУ кажуть, що представники цих організацій активно лобіюють цей проєкт, оскільки він гарантує їм прибутки. Окрім цього з працівників та роботодавців хочуть додатково окрім обов'язкових податків збирати до другого рівня пенсійної системи близько 100 млрд гривень на рік лише на першому етапі, із поступовим збільшенням внесків.

Може не вирішити проблем пенсіонерів

Однак, посилаючись на дані Міжнародної організації праці, у ФРУ заявили, що створення пенсійної системи другого рівня не вирішить проблем та труднощів, які виникли перед державною пенсійною системою в Україні.

"В Україні в нинішніх умовах не рекомендується запровадження пенсійної системи другого рівня. Натомість МОП рекомендує перенаправлення будь-яких додаткових ресурсів до державної пенсійної системи для зменшення дефіциту та покращення адекватності пенсійних виплат", – сказали в Федерації роботодавців.

"В інших країнах системи другого рівня стикаються з тими ж проблемами неформальності, ухилення від сплати внесків та низького рівня охоплення. Різниця полягає в тому, що у приватній системі наслідки цих проблем повністю упадуть на плечі платників внесків (працівників та роботодавців), у той час як державна пенсійна система містить певний перерозподільний механізм, який пом'якшує різкий вплив даних наслідків", – додали в ФРУ.

Там вважають, що органам влади необхідно впровадити механізми, які забезпечать дієві стимули для економічного зростання та боротимуться з тіньовою зайнятістю та приховуванням реальних зарплат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже існуючих податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

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