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27 січня • оновлено в 18:16
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У Європі стався сплеск підробок євро: названо найбільш "небезпечні" купюри

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На території Євросоюзу стався сплеск підробок євро. У другій половині 2019 року там вилучили понад 308 тис. фальшивих банкнот.

Це практично на чверть (на 22%) більше, ніж у першій половині минулого року. Про це повідомили в Європейському центробанку. Там розповіли, які банкноти підробляють найчастіше.

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За даними ЄЦБ, найбільш "масові" фальшивки – номіналом 20 і 50 євро. На них припадає понад 70% всіх виявлених підроблених банкнот. На третьому місці – купюри номіналом 10 євро (близько 13%) і 100 євро (близько 9%). Найбільш "стійкі" до фальшивомонетників – 200 і 500 євро.

"Більшість підробок (96,4%) були виявлені в країнах єврозони. Решта були виявлені в державах-членах ЄС, що не входять в зону євро (3,0%) і в інших частинах світу (0,6%)", – повідомили в Європейському центробанку.

При цьому в ЄЦБ говорять, що ймовірність попастися на "липу" все ж порівняно невелика, оскільки її кількість у багато разів менша за число справжніх банкнот. Там уточнили, що в обігу перебуває близько 24 мільярдів банкнот євро загальною вартістю близько 1,3 трильйона євро.

Підробка євро

Підробка євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, фальшиві гроші в Україні можуть попастися на кожному кроці. Підробки вилучали навіть з банкоматів і кас. Сучасні фальшивомонетники навчилися обманювати термінали і детектори валют, які використовують в супермаркетах.

Через введення в Україні тисячних банкнот можуть пожвавитися фальшивомонетники. Оскільки українці ще не будуть точно знати, як виглядають ці купюри, на гачок шахраїв попадуться сотні громадян, в основному похилого віку.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
підробка гривні
Теги
підробка євро фальшиві гроші фальшивомонетники
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