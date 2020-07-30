В Німеччині обурилися через "втручання" США у будівництво "Північного потоку-2"

У Бундестазі Німеччини протестують проти санкцій для "Північного потоку-2". Колаж Обозревателя

У Німеччині фракція Вільної демократичної партії (ВДП) Бундестагу направила лист американським сенаторам Теду Крузу і Джинн Шагін з протестом щодо майбутніх санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це сказав офіційний представник фракції з питань енергетики Мартін Нойманн, повідомили "РИА Новости". Сенатори Шагін (від Демократичної партії) та Круз (від Республіканської) – одні з "локомотивів", які наполягають на запровадженні санкцій.

"Тому що позиція колег у парламентській фракції ВДП ясна: ми не допускаємо втручання Америки в європейські справи", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна і Польща домовилися вживати подальші кроки, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".

24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

25 липня стало відомо, що будівництво "Північного потоку-2" зупинили через нерест тріски. Відповідне рішення ухвалила влада Данії.

Представники європейських компаній, що беруть участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", закликали влади ЄС до "політичного відповіді" на майбутні санкції США.