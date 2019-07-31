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Туроператори крадуть в українців мільйони: шахраї користуються новою схемою

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В Україні за декілька років від недобросовісних туристичних агентств і операторів постраждали приблизно 50 тисяч осіб. Частина з них заплатила за путівки, але в подорож так і не вирушила.

OBOZREVATEL розібрався, як туристичні шахраї залишають українців без відпочинку і що робити, щоб розпізнати підступ.

Головне:

  • українці купують путівки у фізосіб-підприємців, які збирають гроші й зникають;

  • щорічно в сезон відпусток тисячі українців втрачають свої кошти;

  • поліції притягнути шахраїв до відповідальності складно, а щоб довести вину, клієнт повинен розуміти, кому він дає гроші, й обов'язково отримати копію договору;

  • купувати тури краще у перевірених туроператорів.

Шахрайство на мільйони: хто страждає від туроператорів

Киянка Аліна придбала для своєї літньої бабусі тур до Єгипту. Путівку купувала ще на червень, а платила в листопаді. Подорож на одну особу в готель "все включено" обійшлася у 12 тис. грн. Ваучер, квитки і страховку підприємниця обіцяла надіслати за 2 дні до вильоту. Але коли дівчина дочекалися зазначеної дати, та зникла. Офіс – закритий, а телефон не відповідає.

Шахраї в Україні

Шахраї в Україні

"Я знайшла оголошення в інтернеті. Вже й не пам'ятаю, де. Там був красивий сайт, багато фотографій, відгуків. Це приватний підприємець, а не фірма. Я у неї запитувала: чому так дешево, от вона й каже: сама все організовує, 10 років уже працює, партнери у неї є, знижки. Дала мені якийсь договір, я підписала, гроші заплатила. А тепер все – залишилася без грошей", – розповідає Аліна.

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Подібні випадки шахрайства далеко не рідкість. А в період відпусток бажаючі заробити на довірливих українцях активізуються. Наприклад, як повідомляють у пресслужбі прокуратури Київської області, буквально декілька днів тому в столиці закрили фірму, яка продала туристичних путівок на 4 млн грн. Клієнтам обіцяли поїздки на закордонні курорти, але насправді нікуди відправляти туристів і не збиралися.

Хвиля невдоволення фейковими агенствами днями прокотилася Запоріжжям. Там відомий волонтер і підприємець Василь Бушаров поскаржився на агентство "Мандри-Шмандри", яке нібито зриває всі домовленості й не повертає гроші.

До поліції проти турагенства подали 17 скарг. Запорожці втратили від 6 до 35 тисяч гривень. Жінку, яка причетна до обману, намагаються розшукати поліцейські.

Відповідь несумлінного туарагента

Відповідь несумлінного туарагента

Facebooj

Така ситуація повторюється з року в рік. Наприклад, у лютому 2019-го поліція заявила: дві аферистки організували фейкове туристичне агентство в ТЦ "Алладін". За період із серпня 2018 року від обману постраждали більше 30 киян. "Клієнтам пропонували подорожі до Туреччини, Кіпру й Еміратів. Далі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували договір, але в подальшому організацією не займалися", – розповіли правоохоронці.

За останні три роки від недобросовісних турагентів постраждали приблизно 50 тис. осіб, розповідає глава парламентського підкомітету з питань розвитку туризму Анна Романова. І хоча з 2014-го через девальвацію гривні й економічну кризу кількість українців, які можуть собі дозволити відпочинок за кордоном, зменшилася, число туроператорів виросло вдвічі. Якщо раніше їх було десь 1,5 тис., зараз ця цифри доходить до 3 тис.

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"Умови входження на ринок дуже прості. Немає належного контролю. На мій депутатський запит до Міністерства економічного розвитку і торгівлі про те, яку фінансову звітність подали туроператори, мені взагалі відповіли, що контролювати це міністерство не повинно..." – розповідає депутат.

Через слабкий контроль щорічно в сезон відпусток багато українців втрачають заплачені за путівку гроші, залишаються у країні, в якій відпочивали, на зайві декілька днів і т. д. А ситуація із затримками – вже звичайна практика.

Наприклад, кілька місяців тому туристи провели сім годин через перенесення рейсу в аеропорту "Бориспіль". А перед тим українці "застрягли" в єгипетському аеропорту. "Ми в полоні. Просто застрягли в чужій країні в аеропорту не найкращого типу! Без будь-кого доступу до інформації! Самі купили собі нову сімку і маємо зв'язок із зовнішнім світом!" – поскаржилася Лідія Кошарська.

Як врятуватися від шахраїв

Туристичний агент зі стажем Аліна Гронь на прохання OBOZREVATEL розповіла, як не потрапити на гачок шахраїв.

Правильно обрати оператора. Вибирати компанію без імені – небезпечно. Якщо довіритися фірмам, які вже довгий час працюють на ринку й не потрапляли в гучні скандали, шансів на вдалий відпочинок значно більше. Важливо водночас знайти справжній сайт компанії (дивіться на адресу ресурсу, шукайте офіційні сторінки туристичного оператора в соціальних мережах).

Якщо ім'я туроператора вам невідомо, перш ніж заплатити, з'ясуйте, як довго він працює, пошукайте відгуки клієнтів.

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Розрізняйте туристичного оператора і туристичного агента. Туроператор створює напрямки, формує тури, а агент – продає їх. Найчастіше агенти використовують ім'я оператора і відкривають свої пункти в регіонах. Коли виникають проблеми, часто туроператори звинувачують у всьому недобросовісних агентів, хоча вони самі обирають, із ким працювати і як перевіряти їхню сумлінність. Ідеальний варіант – якщо хтось із ваших знайомих уже користувався послугами конкретного агента.

Дивіться відео на тему:

Перевіряйте документи і не віддавайте гроші готівкою. Під час оплати туру обов'язково отримаєте договір, у якому повинні бути вказані ваші права й обов'язки другої сторони. Щоб переконатися, що гроші потраплять підприємцю – попросіть відправити їх на банківський рахунок і дізнайтеся реквізити того, хто отримає кошти (в тому числі ПІБ). Спробуйте знайти на цю людину інформацію в мережі. У випадку оплати онлайн буде легше довести, що ви дійсно платили.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
сімейний туризм
Місце
Україна
Теги
шахраї туризм
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