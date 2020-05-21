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21 травня • оновлено в 13:39
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/ Ринки та компанії

Ціни на російський газ встановили антирекорд

5.8т
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Ціни на російських газ на європейських хабах встановили новий антирекорд – вони опустилися нижче за $50 за тисячу кубометрів.

Зокрема, газовий хаб TTF у Нідерландах 20 травня пропонував 1000 кубометрів за ціною менше $49,26. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в публікації на "Одеському кур'єрі".

Ціни на російський газ встановили антирекорд

У свою чергу бельгійський інтегрований газовий ринок пропонує 1 тис кубометрів газу за ціною менше за $48, а саме, з падінням до позначки $47,97.

"Таким чином, ціна на газ в Європі опустилися до рівня тотальної нерентабельність для російського "блакитного золота". Такий ціновий тренд не тільки спричинить за собою колосальні збитки для російського "Газпрому", а й поставить під питання реалізацію його амбітних проєктів, які зароджувалися в епоху комфортного цінового балансу в межах $300-$400 за 1 тис кубометрів", – пояснив Коваленко.

"Ось, що буває, коли вся "велич" вибудовується виключно на сировинній складовій", – підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко наполягав на однакових умовах покупки газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Найбільше американське інформаційне агентство Bloomberg з посиланнями на експертів спрогнозувало рух цін на газ за "нафтовим сценарієм". Фактично сховища блакитного палива можуть бути повністю заповнені, а ціна на біржі впасти до негативної позначки.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
ринок газу Ціна на газ
Особа
Злий одесит
Місце
Росія
Теги
газ Газпром
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Економіка Ринки та компанії

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