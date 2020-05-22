В Європі газ із Росії встановив новий антирекорд: продають зі збитками

Ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд: у четвер вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобуток та доставка з РФ.

Це ціна на голландському хабі TTF з поставкою "на наступний день", повідомив "Інтерфакс". У Росії газ коштує стільки лише в одному регіоні – в головній газодобувної провінції Ямало-Ненецькому автономному окрузі (регульована ціна для промисловості – $36,8 за тисячу кубів). Це фактично ціна "на свердловині".

На хабі в австрійському Баумгартені (найбільш наближеному до Росії газовому вузлі) ціна газу наразі складає $53 за тисячу кубометрів (втратила лише за добу $10).

Ціни на газ в Європі

Що це означає для "Газпрому"

Таким чином ціни на газ вже стали нижче рівня, на якому Росія может отримувати прибуток.

"В четвер увечері аналітики "ВТБ Капітал" в спеціальній записці підкреслили, що нинішні ціни на газ в Європі "набагато нижче беззбитковості будь-якого постачальника газу, включаючи "Газпром", – сказано в публікації.

Якщо так триватиме і далі, то російські газодобувні компанії зазнають величезних збитків.

"З огляду на, що майже 70% поставок російського газового гіганта якимось чином пов'язані зі спотом (поставками "на завтра", – Ред.), ми очікуємо, що він повідомить про слабкі фінансові результати за другий квартал 2020 року, якщо ситуація збережеться. Тому ми бачимо ризики зниження нашого фінансового прогнозу для "Газпрому" на короткострокову перспективу", – попередили у "ВТБ Капітал".

Математика ціни на газ

За підрахунками агентства, рентабельний рівень продажу газу в Європу для "Газпрому" знаходиться на рівні $ 100 за тисячу кубометрів:

$13 – собівартість видобутку;

$14 – ПВКК (російський податок на видобуток корисних копалин);

$27 – транспорт по Росії;

мінімум $20 – транспорт до цільових ринків Європи;

разом понад $70, а потім треба додати мито в 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко наполягав на однакових умовах купівлі газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Найбільше американське інформаційне агентство Bloomberg із посиланнями на експертів спрогнозувало рух цін на газ за "нафтовим сценарієм". Фактично сховища блакитного палива можуть бути повністю заповнені, а ціна на біржі впасти до негативної позначки.

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