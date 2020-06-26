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Ціни на нафту зросли, незважаючи на пандемію коронавірусу

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,7 т.
Ціни на нафту зросли, незважаючи на пандемію коронавірусу

Світові ціни на нафту 26 червня. (Фото: колаж OBOZREVATEL)

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 29 червня, почали відновлюватися після падіння напередодні. Це відбувається попри зростання запасів сировини в США й нові спалахи коронавірусу у світі.

Барель Brent із постачанням у серпні подорожчав до $41,38 (ціна зросла на 0,8%). А ціни на серпневі ф'ючерси на WTI піднялися до $39 (+0,72%).

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 10:20 за київським часом.

Ціни на нафту.

Ціни на нафту. TheICE

Ціни на нафту.

Ціни на нафту. TheICE

Однак за підсумками тижня ціни можуть знизитися на тлі зростання запасів у США і поширення коронавірусу в світі. Про це повідомив "Інтерфакс".

"Занепокоєність інвесторів продовжують спричинювати новини про ситуацію з поширенням коронавірусу в США. Економічний радник президента США Ларрі Кадлоу заявив у ефірі Fox Business Network, що стрибок нових випадків захворювання в деяких штатах може призвести лише до часткового відновлення обмежувальних заходів", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 25 червня, еталонна нафту Brent із постачанням у серпні подешевшала до $39,91 за барель, а WTI із постачанням у серпні – до $37,74.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії